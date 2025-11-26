CHP’li isimleri suçlayan Tolgahan Erdoğan’ın ifadeleri iddianamede yer almadı: İddialar buharlaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla hazırlanan iddianame kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. 19 Mart’ta başlayan operasyonların ardından gözaltına alınıp tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları için bugüne kadar pek çok iddia ortaya atılırken bu iddiaların önemli bir kısmı, başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede yer almadı.

Söz konusu iddialardan biri de CHP üyesi olarak bilinen ve son zamanlarda CHP’ye yönelik soruşturmalarda dikkat çekici ifadelerde bulunan Tolgahan Erdoğan’ın, o dönem günlerce konuşulan ancak iddianamede yer almayan ifadeleri oldu. Erdoğan, 19 Mart operasyonlarından yaklaşık üç buçuk ay önce, 5 Aralık 2024 tarihinde başsavcılığa soruşturma kapsamında “tanık” sıfatıyla ifade verdi.

Erdoğan’ın iddialarında yer verdiği İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, eski CHP Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ayhan Koç ve eski İBB İmar AŞ Müdürü Onur Soytürk geçtiğimiz nisan ayında, İBB operasyonlarının ikinci dalgasında gözaltına alındı.

Erdoğan’ın Soytürk hakkındaki dikkat çekici ifadeleri iktidara yakın medya organları tarafından uzun bir süre tartışıldı. Erdoğan, aynı zamanda CHP’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Zeytinburnu ilçe belediye başkan adayı olan Onur Soytürk’ü, rüşvetten elde ettiği milyonlarca lirayı cenaze aracıyla Yunanistan sınırına taşımak ve kayınpederinin Atina’daki banka hesabına yatırmakla suçladı.

ÖLEN KAYINPEDERİ SUÇLADI

Soytürk ise sorgusunda, hakkında çeşitli iddialarda bulunan Erdoğan’ın suçlamalarını reddetti. Soytürk, “Kayınpederim 2021 yılında vefat etmiştir. Bildiğim kadarıyla kendisi hiç Atina’da bulunmamıştır. Bahse konu olan bankada aktif bir hesabım yoktur. Atina’da hiç bulunmadım. İBB’de yönetici olmak ya da CHP’de siyaset yapmak suç değildir” ifadelerini kullandı.

İfade süreçlerinin ardından Erdoğan tarafından suçlanan Soytürk, Koç ve Akçiçek, 30 Nisan’da adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. İktidara yakın medya tarafından rüşvet iddialarının merkezine konan üç isim iddianamede herhangi bir sıfatla yer almadı.

Bugüne kadar pek çok siyasetçi ve gazeteci için çeşitli iddialarda bulunan Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen CHP kurultayı soruşturmasında da “bilgi sahibi” olarak ifade verirken iki yıl önceki kurultayda, delegelere dağıtılmak üzere 50 milyon dolar alındığını iddia etmişti. Ancak Erdoğan, ifadelerini destekleyecek bir görüntü veya dekont ortaya koymadı.