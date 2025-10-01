CHP'li İsmet Güneşhan, Çanakkale Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti

​CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Günaydın’ı ziyaret etti.

Güneşhan ziyarette yaptığı açıklamada, “Gelibolu Belediye Başkanı’nın gazilerimize ve şehitlerimizin yakınlarına yönelik ettiği küfür iddiası, yalnızca bir skandal değil aynı zamanda milletimizin onuruna yapılmış büyük hakarettir. Gazilerimiz ve şehitlerimiz üzerinde yaşadığımız toprak parçasını vatan yapanlardır" dedi.

Güneşhan, "Onlar sayesinde bizler de bu makamlar, bu koltuklar, bu belediyeler vardır. Gazilerimize ve şehitlerimize küfretmek; şehitlerimizin aziz hatırasına, bayrağımıza ve vatanımıza edilmiştir. Hele ki Çanakkale’de, Gelibolu’da. Şehitlerimizin destan yazdığı, gazilerimizin fedakârlığın sembolü olduğu bu topraklarda bir belediye başkanının ağza alınmayacak sözler söylemesi asla affedilemez, asla unutulamaz" ifadelerini kaydetti.

"BURADAN AÇIKÇA SÖYLÜYORUZ"

Gazilerden ve şehit ailelerinden özür dilenmesi gerektiğini belirten Güneşhan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Çanakkale’de yazılan destan sadece Gelibolu ve şehrimizi değil, ülkemizin kaderini değiştirmiştir. Sayın Gelibolu Belediye Başkanı, gazilerimiz ve şehitlerimiz sizin makamınızdan, koltuğunuzdan çok daha büyüktür. O koltuğa oturmanızın sebebi onların fedakârlıklarıdır. Buradan açıkça söylüyoruz, bu ayıp derhal telafi edilmeli, tüm gazilerimizden ve şehit ailelerinden özür dilenmelidir.”