CHP'li kadın il başkanlarından 'mutlak butlan' tepkisi: Özgür Özel'in yanındayız

CHP'li kadın il başkanları tarafından yayımlanan ortak açıklamada, "hukukla, anayasal düzenle ve demokratik teamüllerle bağdaşmayan mutlak butlan kararını tanımıyoruz" denildi. Kararın halk iradesini hedef aldığı ifade edilen açıklamada, bunun yalnızca CHP'nin iç meselesi olarak görülemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, çok partili demokratik yaşamın, seçme ve seçilme hakkının ve halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin tartışmaya açıldığı ifade edildi.

'ÖRGÜT İRADESİNE MÜDAHALEYİ KABUL ETMİYORUZ'

Kadın il başkanları, CHP Genel Merkezi'ne, örgüt iradesine ve delegelerin demokratik tercihine yönelik hiçbir müdahaleyi kabul etmediklerini belirtti.

Açıklamada, CHP'nin "hiçbir vesayet odağının teslim alabileceği bir siyasi gelenek olmadığı" savunularak, partinin gücünü halktan aldığı ve meşruiyetini milletin vicdanından aldığı ifade edildi.

'ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDAYIZ'

Ortak metinde, CHP'nin seçilmiş genel başkanının Özgür Özel olduğu vurgulanırken, delegelerin özgür iradesiyle şekillenen parti yönetimini tartışmaya açan girişimlerin siyasi ve toplumsal meşruiyetinin bulunmadığı belirtildi.

Kadın il başkanları, "Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanında olduğumuzu açık ve kararlı bir şekilde ilan ediyoruz" ifadelerini kullanarak parti yönetimine destek verdi.

“HUKUKSUZLUĞA KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna Saygıyla;

Ülkemizin demokrasi, hukuk devleti ve millet iradesi açısından son derece ağır bir süreçten geçtiği bugünlerde; hukukla, anayasal düzenle ve demokratik teamüllerle bağdaşmayan “mutlak butlan” kararını tanımıyoruz. Halkın iradesini yok sayan hiçbir girişimi kabul etmiyor; bu kararı yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi’ne değil, doğrudan Türkiye demokrasisine yönelmiş açık bir müdahale olarak görüyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluşundan bu yana bu ülkenin demokrasi mücadelesinin taşıyıcısı, hukuk devletinin güvencesi ve millet iradesinin en güçlü teminatı olmuştur. Bu nedenle bugün yaşananlar, partimizin iç meselesi olarak değerlendirilemez. Tartışmaya açılmak istenen; çok partili demokratik yaşamın kendisi, seçme ve seçilme hakkı ile halkın sandıkta ortaya koyduğu iradedir.

Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo; iktidarın yargıyı bir siyasi müdahale aracına dönüştürerek, ülkenin yönetim rejimini dizayn etme çabasından başka bir şey değildir. Yönetme kabiliyetini yitiren iktidar, baskı ve hukuksuzluk yoluyla siyasal ömrünü uzatmaya ve hatta mutlaklaştırmaya çalışmaktadır. “Devlet aklı” adı altında millet iradesini yok sayan, hukuku siyasetin aparatı haline getiren bu anlayışı reddediyoruz. Çünkü anayasayı yok saymak; hukuku, demokrasiyi ve Cumhuriyet’in temel değerlerini yok saymaktır. Tam da bu nedenle demokrasiye, hukuka ve Cumhuriyet değerlerine inanan hiç kimse bu tablo karşısında sessiz kalmamalıdır.

Bizler, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında örgütlü mücadelenin en ön saflarında yer alan Cumhuriyet Halk Partili kadın il başkanları olarak; partimizin Genel Merkezi’ne, örgütümüzün iradesine ve delegelerimizin demokratik tercihine yönelik hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi; hiçbir vesayet odağının, hiçbir siyasi hesabın ve hiçbir antidemokratik girişimin teslim alabileceği bir siyasi gelenek değildir. Bu parti, köklerini Kuvayı Milliye’den alan, gücünü halktan alan ve meşruiyetini milletin vicdanından alan büyük bir mücadele hareketidir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’dir. Delegelerin özgür iradesiyle şekillenmiş parti yönetimini tartışmaya açmaya çalışan hiçbir girişimin siyasi ve toplumsal meşruiyeti yoktur. Biz kadın il başkanları olarak; seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanında olduğumuzu bir kez daha açık ve kararlı bir şekilde ilan ediyoruz. Halkın umudunu büyüten bir örgütün iradesini teslim almaya çalışan hiçbir anlayışa boyun eğmeyeceğiz.

Türkiye’nin kurtuluşu; hukuktan, demokrasiden, millet iradesinden ve gerçek yurtseverlerin omuz omuza yürüteceği ortak mücadeleden geçmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi’ni teslim almaya, örgüt iradesini yok saymaya ve halkın değişim umudunu bastırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bu inançla; partimizin örgütsel iradesini, demokratik meşruiyetini ve Cumhuriyet değerlerini sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyor, hukuksuzluğa karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyoruz."