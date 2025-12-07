CHP’li kadınlardan 5 Aralık mesajı: ‘Çare eşitlikte, çare eşit temsilde’

CHP Samsun İl Kadın Kolları, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91 yılı kapsamında basın açıklaması yaptı. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır, Türkiye’de kadın temsilinin istenilen seviyede olmadığını belirterek “Çare eşitlikte, çare eşit temsilde” dedi.

Bahadır, “Bu vizyonun sahibi, kadını toplumun öznesi yapan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm devrimcileri bugün bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün ise bu vizyonun ne kadar hayati olduğunu çok daha derin biçimde görüyoruz” diye konuştu.