CHP'li Kadirli Belediyesi 'Gezici makam' dönemi başlattı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, herhangi bir sebeple belediyeye gelip problemlerini anlatamayan yurttaşların sorunlarını çözmek için "gezici makam uygulaması" başlattı.

Kadirli Belediye Başkanı Olcar konuya ilişkin şunları söyledi:

"Hastalarımız ve dezavantajlı vatandaşlarımız var, belediyeye gelemeyip sesini duyuramayan vatandaşlarımız var. Biz onların yanına gideceğiz. Mahalle mahalle bu şekilde bir konsept oluşturacağız. Biz buradan gidip halkın içerisinde, evinin önünde, bahçesinde ne sıkıntısı var, yolunda ne sorunu var bunları yerinde tespit edeceğiz.

Yerinde tespitimizi yaptık ve bir hafta içerisinde buraya başlayıp çok kısa bir süre içerisinde bu iki mahallenin sorunlarını çözmeyi umuyoruz. Uygulamamız devamlı olacak. İlk uğrak yerimiz Şehit İbrahim Kundakçı ve Şehit Mehmet Hallaç Mahallemizdi. Kadirli'deki 20 mahallemizi bu şekilde gezici makam uygulamamızla gezip, problemi yerinde çözüp o problem doğrultusunda iş ve işleyişi planlayacağız."

"BELEDİYEYE GİDEMİYORDUM"

Bir yurttaş uygulamaya ilişkin, "Yolumuzu yapsın, buraya gelsin, hâlimizi hatırımızı sorsun. Belediyeye gidemiyordum. Buraya kadar geldi işte, teşekkür ederim" dedi.

Başka bir yurttaş, "Yolumuz yapılır, derdimizi dinlerse, yaramıza merhem olursa yeter. Başka bir şey istemiyorum belediyeden" ifadelerini kullandı.

Bir diğer yurttaş ise şöyle konuştu:

"Ben belediyeye gidemiyorum, yaşlıyım. Bir derdimi anlatamıyorum. Benim evimin yanında 10-15 metre duvar var, sorunum var; buranın yapılmasını istiyorum. Başkan’a teşekkür ediyorum, ne yapayım. Gidemiyordum, kendisi geldi sağ olsun."