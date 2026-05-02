CHP’li Karabat’tan Hasan Mutlu açıklaması: 'Ortada suç değil, devasa bir yargı kumpası var'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve görevden uzaklaştırılan yerel yöneticiler için Bayrampaşa CHP İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamaya, Bayrampaşa CHP'li Meclis üyeleri ile Bayrampaşa CHP İlçe Başkanı Alican Çam da katıldı

Mevcut ekonomik tabloya ve iktidarın politikalarına değinen Karabat, AKP’nin kurduğu sistemi "kara düzen" olarak tanımladı. Karabat, iktidarın kendi sefası için milletin lokmasına göz diktiğini savunarak, "Bir tarafta holdinglere, şirketlere sınırsız imtiyazlar tanınırken milletimizin payına daha fazla vergi ve daha fazla yoksulluk düşmektedir. Milletimiz yoksullukla, işsizlikle, evine ekmek götürememe derdiyle boğuşurken, saraylarında şatafat içinde yaşayanlar, halkın derdiyle dertlenen CHP’li belediyeleri hedef tahtasına oturtuyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP’li belediyelerin Kent Lokantaları, Halk Süt ve Anne Kart gibi projelerle sosyal dayanışmayı büyüttüğünü vurgulayan Karabat, Bayrampaşa’da 30 yıldır yapılmayanların yapıldığını, kreşler, sosyal tesisler ve aşevleri kurulduğunu hatırlattı. Karabat, "Bu harami düzeni korkuya kapıldı. Çünkü onlar sömürmeye, biz ise bölüşmeye geldik" dedi.

"HASAN MUTLU’NUN BAYRAMPAŞA’DA KURDUĞU MUTLU TABLOYU PARÇALAMAK İSTİYORLAR"

Karabat, tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun icraatının iktidar tarafından hedef alındığını belirterek, Mutlu’nun "Halkın olanı halka vereceğiz" dediği için Silivri zindanlarında olduğunu ifade etti. Karabat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasan Mutlu başkanımız ne yaptı? 30 yıldır yandaşlara peşkeş çekilen alanları geri alıp, 540 evladımız için kreş yaptı; şimdi o kreşleri bilimden uzaklaştırıp devretmeye çalışıyorlar. Emeklimiz, gencimiz nefes alsın diye Mis's Kafeleri açtı, bugün o kafelerin ismini değiştirip emeğe göz dikiyorlar. Kimse yatağa aç girmesin diye Aşevi kurdu, faaliyetlerini durdurdular. Tanzim Satış Merkezi ile yoksulun sofrasına ucuz gıda taşıdı; o merkezi atıl bıraktılar.

Onların derdi yolsuzluk değil, onların derdi halkın uyanması. Onların derdi, Hasan Mutlu’nun Bayrampaşa’da kurduğu o 'mutlu' tabloyu parçalamaktır. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu, 30 yıl boyunca yapılmayanı yapıp 'Halkımızın olanı halkımıza kazandıracağız' dediği için bugün Silivri zindanlarındadır. O içerdeyken, isimlerimizi tabelalardan silenler, fotoğraflarımızı indirenler bilsinler ki, halkın gönlünden Hasan Mutlu’yu asla silemeyeceksiniz.

"REFAHIN VE ÖZGÜRLÜĞÜN TÜRKİYE’SİNİ HEP BİRLİKTE KURACAĞIZ"

İBB üzerinden başlattığınız o sözde yolsuzluk dosyaları, o kirli iddianameler bugün mahkeme salonlarında tel tel dökülüyor. İtirafçı diye çıkardıklarınız bugün inkara sığınıyor, mağdur dedikleriniz şikayetlerini geri çekiyor. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz. Ortada bir suç yok, ortada devasa bir yargı kumpası var. Hasan Başkanımız Silivri’den haykırıyor: 'Dışarıda tutsak olmaktansa, içeride özgür olmayı yeğleriz'. Siz fotoğraflarını indirerek, isimlerini silerek onu unutturacağınızı mı sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Hasan Mutlu’yu Bayrampaşa’nın her sokağında, içilen her ucuz çayda, okula giden her çocuğun çantasında göreceksiniz.

Sizin yargı operasyonlarınız, baskılarınız ve yasaklarınız bizi yıldıramaz. Biz irademizi kaynağından, yani milletten alırız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: 'Umutsuz vakalar yoktur, umutsuz insanlar vardır'. Biz umudumuzu asla yitirmeyeceğiz. Bu karanlık sona erecek, adaletin, refahın ve özgürlüğün Türkiye’sini hep birlikte kuracağız."

"HİZMET YOK, SADECE YAPILANI DURDURMA ÇABASI VAR"

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesajda ise "Halkın özgür iradesi ve helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanı benim" vurgusu yaptı.

Mutlu, görevde bulunduğu kısa sürede Bayrampaşa’da 30 yıldır yapılmayanları hayata geçirdiklerini ifade ederek, mevcut yönetimin bu projeleri geliştirmek yerine "bozan, atıl bırakan, peşkeş çeken ve isim değiştirerek unutturmaya çalışan" bir anlayışla hareket ettiğini savundu. Mutlu, "Yedi aydır Bayrampaşa’da tek bir yeni hizmet yok ama durdurulan, kapatılan, işlevsiz hale getirilen onlarca proje var. Bu bir ihmal değil, bilinçli bir tercihtir. Hizmette devamlılık esastır ama siyasi kavga, kaygı ve korkularla hizmet yapılamaz. Tesislerin isimleri değiştirilebilir, fotoğraflarımız indirilebilir; ancak halkımızın gönlünden bizleri asla silemezler" dedi.

Mesajında, durdurulan veya işlevsiz hale getirilen projeleri 24 madde halinde sıralayan Mutlu, özellikle eğitim ve sosyal belediyecilik alanındaki geri gidişe dikkati çekti. 540 öğrenci kapasiteli 4 kreşin bilimsel eğitimden uzaklaştırılarak atıl bırakıldığını ve Milli Eğitim'e devredilme yolunun seçildiğini belirten Mutlu, okullardaki temiz su sebil projesinin de sürdürülemediğini kaydetti. Sosyal tesisler ve "Mis's Kafe"nin 30 yıl sonra açılan 5 sosyal tesisin isminin "Bay Kafe" olarak değiştirildiğini ifade eden Mutlu, "Halkımıza 3 liraya sattığımız çay 15 lira yapıldı, daha sonra 12,5 liraya indirildi" ifadelerine yer verdi.

"180 KİŞİ TEHDİT VE TACİZLE İŞTEN ÇIKARILDI"

Kendi döneminde işten çıkarılan 102 personelin disiplinsiz veya "bankamatik" personeli olduğunu belirten Mutlu, mevcut yönetimin son 7 ayda 180 kişiyi tazminatlarını vermeden, tehdit ve tacizle işinden ettiğini iddia etti. Mutlu, hibe desteklerindeki adaletsizliğe de değinerek, "Biz Cumhurbaşkanlığı'na yaptığımız hibe başvurularına cevap dahi alamazken, bu yedi ay içerisinde toplam 44 milyon lira hibe alınacak olması hizmetin ne kadar siyasallaştığını ortaya koymaktadır" dedi.

Şu anki belediye yönetiminin "yargı sopasıyla koltuğa oturtulmuş vekaleten bir yönetim" olduğunu savunan Mutlu, "Hukuksuz şekilde tutuklanmam üzerine geçici olarak görevden uzaklaştırılmam nedeniyle şu an görevde halkın özgür iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanlığı bulunmamaktadır. Başkan vekilliği seçimini tekrarlatarak, şaibeli seçimle, hukuksuz bir şekilde koltuğa oturmayı biz kendimize zul sayarız. Biz iradeyi kaynağından alırız. Dışarıda tutsak olmaktansa içeride özgür olmayı yeğleriz" ifadelerini kullandı.

"ADALET MUTLAKA YERİNİ BULUR"

Silivri’deki 12 metrekarelik bir hücrede tecrit altında tutulduğunu belirten Mutlu, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Umutsuz vakalar yoktur, umutsuz insanlar vardır' der. Adaletin yerini bulacağına dair umudumuz tamdır. Hakkı gasbedenler asla haktan konuşamazlar, hiçbir haksızlık ebedi sürmez. Gün olur devran döner, adalet mutlaka yerini bulur" diyerek mesajını sonlandırdı.