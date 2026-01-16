CHP'li Karabat'tan İzmir'de iktidar mesajı: 'Siz yenileceksiniz millet kazanacak!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, bir dizi program için İzmir'e geldi. Karabat, ilk olarak CHP Bornova İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarete Karaca'nın yanında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve partililer katıldı.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Karabat, "Bornova örgütünün bu kadar sıcak karşılaması bizi umutlandırdı. İzmir bu partinin amiral gemisi. İzmir sadece seçim kazandığı in değil Atatürk'ün adının kültürünün egemen olması nedeniyle bize yol gösteren bir şehir. Dolayısıyla buraya heyecanla geliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN BÜTÜN DAĞLARINDA ÇİÇEKLER AÇACAK

Karabat, İzmir'de uzun yıllar görünen siyasi başarının Türkiye'nin her yerine yayılacağını belirterek, "Elbette İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyoruz, ancak CHP iktidara gelince Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak. Partimiz yeni dönemde ölçerek siyaset yapıyor. Nelere ne konuşacağımız, ne zaman konuşacağımız biliyoruz. Genel Başkanımız türkiyenin en önemli konularını araştırıp ölçerek konuşuyor. Bize hep sadece itiraz ettiğimizi söylediler. Oysa şimdi yeni parti programıyla birlikte de ülkeyi nasıl yöneteceğimiz konusunda birikime sahibiz. Yakında CHP'nin ülkeyi nasıl yöneteceğini de herkese anlatmış olacağız. Kötüyü herkes biliyor. Emeklinin asgari ücretlinin durumunu benim anlatmama gerek yok."

SANDIKTA SİZİ DEVİRECEĞİZ

Konuşmasında Türkiye'de derinleşen ekonomik krizin her alana yayıldığını belirten Karabat, ülkenin çok büyük kaynakları olduğuna dikkat çekti. Karabat, iktidar mesajı da verdiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir krizden bahsediyoruz ama bu kriz herkesin krizi. İş adamında, spor dünyasında, sanat dünyasında bir kriz var. Tüm bunlara karşı bu krizden çıkılamayacağı anlayışı var. Biz tam tersini düşünüyoruz. Bu ülke çok büyük bir ülke, çok büyük kaynakları var. Bütün mesele tercih. Bizim kaynaklarımızı toplumun geniş kesimlerine aktaracak ekonomik politikaları uygulayacağız. Türkiye'nin yeni bir iktidara ihtiyacı var. Savaştan yeni çıkmış bir ülke hemen savaşın arkasından belki de dünyada az rastlanır büyüme oranları görüyor. Bugün biz hangi büyümeyle yürüyoruz? Ancak değerli arkadaşlar, Amerika yüzde 1 büyürse 30 trilyon büyüyor. Pek biz büyürsek? Bu rakamlarla 5 trilyon büyüyoruz. Sonra da ey Amerika diyoruz. Bunun bir mantığı yok. Bizim sıçrayarak büyümeye ihtiyacımız var. Bu büyümeyi de eşit ve adil paylaşmaya ihtiyacımız var. Türkiyede geliri en yüksek yüzde 20, gelirin yarısını alıyor. Nereden baksanız tutarsız bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Biz bu yönetimi devireceğimize inanıyoruz. Kongrede slogan atmaktan dava açmaya kalkıyorlar. Vallahi de billahi de sizi sandıkta yeneceğiz. Sandıkta devireceğiz sizi. Siz yenileceksiniz, millet kazanacak." dedi.