CHP’li Karasu: 17 milyon emekli canlı canlı tabuta gömülüyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında emeklilerin ekonomik koşullarına sert sözlerle tepki gösterdi. Karasu, 17 milyon emeklinin açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini belirterek, AKP iktidarının emeklileri sefalete sürüklediğini söyledi.

Karasu, Türkiye’de açlık sınırının 30 bin liraya dayandığını hatırlatarak, en düşük emekli maaşının 20 bin lirada bırakılmasını eleştirdi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez memur emeklisinin maaşının açlık sınırının altına düşürüldüğünü vurgulayan Karasu, emeklilerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiğini ifade etti.

Emeklilerin pazara, manava, kasaba gidemediğini söyleyen Karasu, birçok emeklinin pazarlarda akşam saatlerinde dökülen sebzeleri toplamak zorunda kaldığını, hatta çöp kovalarından gıda arar hale getirildiğini dile getirdi. AKP iktidarının emeklileri “gariban” olarak nitelendirmesine de tepki gösteren Karasu, “Bu ülkenin emeklileri gariban değildir, kimsesiz değildir. Emeklilerin arkasında Cumhuriyet Halk Partisi dimdik durmaktadır” dedi.

CHP olarak emekliler için Meclis’te 15 gün boyunca nöbet tuttuklarını hatırlatan Karasu, iktidarın verdiği bin liralık artışı da eleştirdi. Bu artışın yalnızca 5 milyon emekliye verildiğini belirten Karasu, 16,5 milyon emekliye dahi bu artışın verilmediğini söyledi. Karasu, AKP’nin bu artışı bir lütuf gibi sunduğunu ancak emeklinin bununla geçinmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Meclis’te verdikleri mücadeleye de değinen Karasu, "Kürsüye emeklilerin yaşadığı tabloyu anlatmak için getirilen tabuta dahi tahammül edilmedi. Onlar 17 milyon emekliyi canlı canlı tabuta gömüyor. Buna karşı ne utanma ne çekinme gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

SGK İl Müdürlüğü önünde yapılan açıklamanın anlamlı olduğunu belirten Karasu, SGK Başkanının “Emekliler çok yaşıyor” sözlerini hatırlatarak, bunun iktidarın geldiği noktayı gösterdiğini dile getirdi. AKP’nin 2002 yılında yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele vaadiyle iktidara geldiğini anımsatan Karasu, 24 yılın sonunda gelinen noktada ülkenin yüzde 80’inin yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi.

2026 bütçesini de eleştiren Karasu, 18,9 trilyon liralık bütçede emekliye, işçiye, memura yer olmadığını ifade ederek, "Bütçenin faiz lobilerine, yap-işlet-devret projelerine, kamu-özel işbirliği kapsamında yandaşlara ve saray harcamalarına ayrıldı" dedi. Karasu, bunun bir “sermaye aktarım bütçesi” olduğunu dile getirdi.

İktidara “sandığı getirin” çağrısı yapan Karasu, emeklilerin Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda olduğunu söyledi. Kimsesiz olanın emekliler değil, siyaseti tükenen AKP iktidarı olduğunu ifade eden Karasu, sandıktan kaçanın da yine iktidar olduğunu savundu.

CHP’nin asgari ücret önerisinin 39 bin lira olduğunu hatırlatan Karasu, "En azından mevcut asgari ücret seviyesinin en düşük emekli maaşı olması gerekiyor. İntibak yasasının derhal çıkarılması gerekli" dedi. Karasu, yoksulluk sınırının 100 bin liraya ulaştığını, beş emeklinin maaşının dahi bu sınırı geçemediğini vurguladı.

2002 yılıyla bugünün kıyaslanmasını isteyen Karasu, "Geçmişte emeklinin kıdem tazminatıyla ev ve araba alabilirdi, bugün ise mutfak eşyası dahi alamaz hale getirildi" dedi. Karasu, emeklilerin haklarını alana kadar sokaklarda, meydanlarda mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

GÜÇ: EMEKLİLER SADAKA DEĞİL, HAK İSTİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, mevcut düzenin emekliyi geçinemez hale getirdiğini söyledi.

Güç, emeklilerin artık ay sonunu değil, günü nasıl geçireceğini düşündüğünü ifade etti. Güç, “Bugün burada bir rakamı değil, bir hayat gerçeğini konuşuyoruz. Bir bütçe kalemini değil, insanların onur mücadelesini konuşuyoruz” dedi.

Emeklilerin pazarda ne alacağını bilemediğini, eczaneye giderken tedirgin olduğunu vurgulayan Güç, “Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş bir insanın torununa harçlık veremediği için başını eğmek zorunda kalması kabul edilemez. İlaç alırken katkı payını hesaplamak, elektrik faturasını öderken evi iki mutfağa düşürmek zorunda kalmak adil bir düzen değildir” diye konuştu.

AKP iktidarı döneminde emekli maaşlarının alım gücünün ciddi biçimde düştüğünü söyleyen Güç, “AKP iktidara geldiğinde emekli maaşıyla sekiz çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün bu rakam bir buçuk çeyrek altına düşmüş durumda. Bu tablo, emeklinin alım gücünün nasıl eridiğinin açık belgesidir” ifadelerini kullandı.

Sorunun yalnızca emeklilerle sınırlı olmadığını dile getiren Güç, maaşlı çalışanlar, işçiler ve memurların da benzer bir geçim baskısı altında olduğunu belirtti. “Ayın ortasında maaşı biten, borçla yaşamaya çalışan, çocuğunun ihtiyaçlarını erteleyen milyonlarca çalışan var” diyen Güç, iktidarın gündeminde halkın mutfağı, pazarı ve faturalarının olmadığını savundu.

CHP’nin çözüm önerilerini de paylaşan Güç, emekli maaşlarının insanca yaşamaya yetecek seviyeye çıkarılması gerektiğini belirterek, “Emekli maaşı hayatta kalmak için değil, yaşamak için yeterli olacak. Emekliden ilaç, muayene ve katkı payı alınmayacak. Sosyal devlet, zor zamanlarda vatandaşının yanında olacak” dedi.

CHP’nin halkla inatlaşan değil, halkın sesine kulak veren bir anlayışa sahip olduğunu vurgulayan Güç, “Biz bu ülkede emekliyi de çalışanı da insanca yaşatacak bir düzeni kuracağız. Emekliler sadaka değil, hak istiyor. Çalışanlar lütuf değil, emeğinin karşılığını istiyor” şeklinde konuştu.

Mücadeleyi hem meydanlarda hem de Meclis’te sürdüreceklerini ifade eden Güç, “Bu ülkenin emeklisi de çalışanı da yalnız değildir. Biz buradayız, yanlarındayız. Mücadelemiz onlar içindir” dedi.

SERKAN KALMAZ: EMEKLİ SADAKA DEĞİL, ADALET İSTİYOR

CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, emekli maaşlarının açlık sınırının bile altında kaldığını belirterek iktidara sert eleştiriler yöneltti. Kalmaz, emeklilerin artık geçinmeye değil yalnızca hayatta kalmaya zorlandığını söyledi.

En düşük emekli maaşıyla kira ödenemediğini, faturaların karşılanamadığını ifade eden Kalmaz, “Faturalar ödenmiyor, pazara çıkılamıyor. Emeklilerimiz market raflarına bakarak alışveriş yapıyor, kasaya gelince ne yazık ki raftan aldığı ürünü yerine bırakmak zorunda kalıyor” dedi.

Bu tablonun bir kader olmadığını vurgulayan Kalmaz, yaşananların yanlış ekonomi politikalarının ve emekliyi görmezden gelen anlayışın sonucu olduğunu söyledi. Emeklilerin yıllarca fabrikalarda, tarlalarda, atölyelerde ve okullarda çalışarak bu ülkenin çarklarını döndürdüğünü hatırlatan Kalmaz, “Emekleriyle bu toprakları var eden emeklilerimize bu düzen reva görülemez” ifadelerini kullandı.

CHP olarak emekliyi bir yük değil, bu ülkenin onuru olarak gördüklerini dile getiren Kalmaz, emekli maaşlarının bir lütuf değil, hak edilmiş bir kazanç olduğunu söyledi. Ancak bugün verilen ücretlerin ne insan onuruna yakıştığını ne de sosyal devlet anlayışıyla bağdaştığını belirtti.

İktidara açık çağrıda bulunan Kalmaz, emekli maaşlarının derhal asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi. Bayram ikramiyelerinin göstermelik olmaktan çıkarılarak gerçek enflasyona uygun biçimde artırılmasını isteyen Kalmaz, sağlıkta katkı payları ve ilaç farklarının da emekliler için acilen kaldırılması gerektiğini ifade etti.

CHP’nin emeklileri yalnızca seçim dönemlerinde hatırlayan bir anlayışta olmadığını vurgulayan Kalmaz, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekillerimiz emekliler için bebek tuttular. Bu, duruşumuzun en açık göstergesidir. Sokakta, pazarda, mahallede emeklinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin emeklisi sadaka değil, adalet istiyor” dedi.