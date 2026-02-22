CHP’li Kayışoğlu’ndan Lâl Denizli’ye destek: 'Kirli propagandanızın karşısındayız'

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra serbest bırakılan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’ye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kayışoğlu, Denizli’nin kendi iradesiyle ifadeye gittiğini ve yöneltilen iddiaları reddettiğini belirterek, “Kirli propagandanızın karşısındayız, başkanımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Kayışoğlu paylaşımında, Denizli’nin ortaya atılan iddialar karşısında uyuşturucu testini bizzat kendisinin talep ettiğini vurguladı ve suçlamaları “siyasi ahlaksızlık” olarak niteledi.

Kayışoğlu, şunları söyledi:

“Çeşme Belediye Başkanımız Lâl Denizli, ifade sürecinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Başkanımız, kendi iradesiyle ifadeye gitmiş; yöneltilen tüm asılsız iddiaları açık ve net biçimde reddetmiştir.

Kendisine yönelik yapılan o siyasi ahlaksızlık karşısında, ortaya atılan çirkin iddiayla ilgili uyuşturucu testini de bizzat kendisi talep etmiştir.

Kirli propagandanızın karşısındayız, başkanımızın yanındayız.

Halkın gönlünde karşılık bulmayan iftiralarınız, attığınız çamurla birlikte yine size dönecek. Çünkü halk görüyor, biliyor ve zamanı geldiğinde sandıkta gereğini yapacak.”

İFADEDE SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Lâl Denizli, uyuşturucu kullandığı ya da bu tür bir ortamda bulunduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Eski milli sporcu olduğunu hatırlatan Denizli, “Uyuşturucu ile adımın yan yana gelmesinden dahi hicap duyuyorum” demişti.