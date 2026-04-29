CHP'li Kayışoğlu: 'Yurt dışında askerlik ücretini ödeyemeyen gençler, vatandaşlıktan çıkıyor'

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçilmeden önce söz alan CHP'li Kayışoğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarını gündeme getirdi.

"EŞİ BURADA DEĞİL DİYE ARACI KULLANAMAMAK GİBİ BİR HAKSIZLIK SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Yaklaşık 8 ila 10 milyonluk bir nüfustan söz edildiğini belirten Kayışoğlu, artan ırkçılık, ayrımcılık ve İslamofobi nedeniyle vatandaşların ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Yabancı plakalı araçların Türkiye’de kullanım süresinin yetersiz olduğunu ve bu konuda verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Kayışoğlu, araçların sadece sahibinin Türkiye’de bulunması şartının da mağduriyet yarattığını dile getirdi. Kayışoğlu, "Örneğin, dışardaki bir vatandaşımız eşinin adına kayıtlı olan aracı Türkiye'de kullanamıyor. Bu, hakikaten çok saçma bir durum. Bu sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor çünkü zaten o mal ortaktır eşler arasında. Eşi burada değil diye aracı kullanamamak gibi bir haksızlık söz konusu olamaz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE GETİRDİKLERİNDE KULLANABİLMELİ"

Telefon kullanım süresinin 120 günle sınırlı olmasının özellikle uzun süre Türkiye’de kalan emeklileri zorladığını belirten Kayışoğlu, IMEI kayıt ücretlerinin yüksekliğine dikkat çekerek sürenin uzatılması gerektiğini söyledi. Çifte vergilendirme, ehliyetlerin karşılıklı tanınmaması ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunların da çözüm beklediğini ifade eden Kayışoğlu, "Bu sürenin uzatılması gerekiyor. En azından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız telefonlarını Türkiye'ye getirdiklerinde kullanabilmeliler, kapanma sorunuyla karşı karşıya kalmamalılar. Bazı ülkelerde otomatik bilgi paylaşımı nedeniyle vatandaşlarımız, buradaki malı mülkü hesapları nedeniyle çifte vergi ödemek zorunda kalıyor. Bu sorunun çözülmesi lazım" dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların seçme hakkını kullandığını ancak temsiliyet konusunda eksiklik yaşadığını kaydeden Kayışoğlu, yurt dışı seçim bölgesi oluşturulması ve yurt dışı milletvekilliği uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"EURO İLE ASKERLİK ÜCRETİ MAKUL SEVİYEYE ÇEKİLMELİ"

Dövizli askerlik ücretine de değinen Kayışoğlu, "Bugün 8 bin euro olmuş. Üç çocuğu olan bir ailenin 24 bin euro ödemesi gerekiyor. Bu rakamlar karşısında gençler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmayı tercih ediyor. Vatandaşlıktan çıkma oranlarının da üzücü bir şekilde arttığı söz konusu. Bunun makul bir hale getirilmesi ve diğer ülkelerle yapılacak ikili anlaşmalarla orada gerçekleştirilen askerliğin burada sayılması söz konusu olmalıdır" dedi. Bu durumun gençlerin Türkiye ile bağını zayıflattığını vurgulayan Kayışoğlu, ücretin makul seviyeye çekilmesi ve diğer ülkelerle yapılacak anlaşmalarla yurt dışında yapılan askerliğin Türkiye’de geçerli sayılması gerektiğini söyledi.

Yaz aylarında artan uçak bileti fiyatlarının da gurbetçileri zorladığını ifade eden Kayışoğlu, yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşların kara yolunu tercih etmek zorunda kaldığını, bunun da uzun beklemeler ve zorluklara yol açtığını belirtti.