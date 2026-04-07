CHP'li Mahmut Tanal, Üsküdar Belediyesi'ne girişleri kapatan polislerle tartıştı!

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda belediye başkan yardımcısı dahil 20 kişi gözaltına alındı.
Bu operasyonların siyasi olduğunu belirten CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, belediye binası önüne geldi.
"DARBE DÖNEMLERİNDE BİLR BELEDİYE HİZMETLERİ DURMADI"
Belediyeye girişleri kapatan polislerle tartışan Tanal, şu ifadeleri kullandı:
"Ben şimdi fatura yatırmak istesem giremeyecek miyim? Darbe dönemlerinde bile belediye hizmetleri durmadı bu ülkede."
CHP'li Tanal daha sonra belediye binasına giriş yaptı.