CHP'li Mahmut Tanal, Üsküdar Belediyesi'ne girişleri kapatan polislerle tartıştı!

7.04.2026 12:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Operasyon düzenlenen Üsküdar Belediyesi'ne girişleri kapatan polislere tepki gösteren CHP'li Mahmut Tanal, "Ben şimdi fatura yatırmak istesem giremeyecek miyim? Darbe dönemlerinde bile belediye hizmetleri durmadı bu ülkede" dedi. Tanal, daha sonra belediye binasına giriş yaptı.

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda belediye başkan yardımcısı dahil 20 kişi gözaltına alındı.

Bu operasyonların siyasi olduğunu belirten CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, belediye binası önüne geldi.

"DARBE DÖNEMLERİNDE BİLR BELEDİYE HİZMETLERİ DURMADI"

Belediyeye girişleri kapatan polislerle tartışan Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Ben şimdi fatura yatırmak istesem giremeyecek miyim? Darbe dönemlerinde bile belediye hizmetleri durmadı bu ülkede."

CHP'li Tanal daha sonra belediye binasına giriş yaptı.

Bolu Belediyesi’ne operasyon: 3 kişi adliyeye sevk edildi! Bolu Belediyesi’nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramaların ardından gözaltına alınan CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son dakika... Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var! Son dakika haberi... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Belediye binası giriş çıkışlara kapatıldı. Operasyona tepki gösteren Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Hiçbir hizmet cezasız kalmıyor" dedi. Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Üsküdar Belediyesi’nin hiçbir birimi veya iştirak şirketi, hukuka aykırı bir faaliyetin içinde yer alamaz ve almamıştır" denildi.
Filiz Deveci kimdir? Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Filiz Deveci neden gözaltına alındı? Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin kim olduğu araştırılıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Belediye binası giriş çıkışlara kapatıldı. Peki, Filiz Deveci kimdir? Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Filiz Deveci neden gözaltına alındı?