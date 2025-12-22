CHP'li meclis üyesine trafikte saldırı: O şahıs tutuklandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.12.2025 12:45:00
Bursa'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, trafikte yol verme tartışması sonrası saldırıya uğradı. Bodur'u takip ederek aracına saldıran sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hamitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Özlem Bodur, yol verme meselesi nedeniyle tanımadığı bir sürücünün tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre şüpheli sürücü, bu nedenle trafikte Bodur'u sıkıştırarak el hareketlerinde bulundu.

 

Sıkıştırma nedeniyle durmak zorunda kalan Bodur, bu sırada araçtan inen şahıs A.G.'nin saldırısına uğradı. Şüpheli önce aracın aynasını kırdı, ardından araca yumruk atıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameraya yansırken, şüphelinin "Seninle görüşeceğiz, seni öldürürüm" şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

 

SUÇLAMALARIN BİR KISMINI KABUL ETTİ

Olay sonrası polis merkezine başvuran Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, maddi zarar oluşmadığını ancak hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada söz konusu aracın sahibinin A.G. olduğu tespit edildi. Şüpheli A.G.'nin ifadesinde suçlamaların bir kısmını kabul ettiği öğrenildi.

 

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edilen şüpheli A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

