CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın aile evine saldırı... 15 ve 16 yaşındaki çocuklar azmettirilmiş!

Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Gonca Köksal Aras'ın dede ve anneannesinin evinin balkonuna 2 molotof kokteyli atıldı.

Saldırıyı düzenleyenlerin yaşı 15 ve 16 yaş çıktı. Saldırıyı organize edenler ise araştırılıyor.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti.

"1 Eylül 2025 günü saat 22.15 sıralarında, Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde Halit ve Mevlüde Kazan’ın (Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın büyükbabası ve babaannesi) ikamet ettiği konuta yanıcı bir madde atan iki şahıs Emniyet teşkilatımızın yaptığı titiz çalışma sonucu yakalanmıştır."

Öte yandan gözaltına alınanların 16 yaşındaki Y.D.K. ve 15 yaşındaki M.C.Ç. olduğu ve ilk ifadelerinde internet üzerinden bir kişinin kendilerine ulaştığını ve para karşılığında olaya azmettirdiklerini söyledikleri öğrenildi.