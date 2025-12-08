CHP'li Meriç’ten GES tepkisi: 'Sermaye aymazlığıyla karşı karşıyayız'

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Yavuzeli’nin Aşağı Yeniköy, Tokaçlı, Elmacık ve Bülbül köylerinde yapılmak istenen GES projesine tepki gösteren yurttaşlarla bir araya geldi. Yavuzeli’nin dört köyünde aylardır süren direnişi yerinde inceleyen Meriç, beraberinde CHP İl Başkanı Vakkas Acar, Yavuzeli İlçe Başkanı Ali Çelik ve CHP heyetiyle birlikte halkın tepkisini dinledi.

Bölge halkının ortak yaşam alanlarını savunduğunu belirten Meriç, şu ifadeleri kullandı: "Dört köyün halkı; toprağını, yaşam alanını, geçim kaynağını savunmak için bir araya gelmiş durumda. Çünkü sermaye yine en kolay yoldan kâr etmenin peşinde; gözünü köylünün merasına, tarihine, fıstık ve zeytin ağaçlarına dikmiş. Bu ülkenin yurttaşına kendi toprağında ‘Defolun’ diyen bir sermaye aymazlığıyla karşı karşıyayız. Bu talana izin vermeyeceğiz.”

GES projesinin bilimsel, ekolojik ve toplumsal açıdan kabul edilemez olduğunu vurgulayan Meriç, “Fıstık ve zeytin ağaçlarının kesilmesi, tarihi dolma mezarların yok edilmesi, dört köyün hayvancılığının bitirilmesi söz konusu. ‘Taşlık araziye yapacağız’ diye izin alıp, mera ve fıstık alanına yönelmişler. Bu açık bir usulsüzlüktür, açık bir aldatmacadır” diye konuştu.

KÖYLÜLER TEHDİT EDİLİYOR İDDİASI

Meriç, köylülerin tehdit edildiğine ilişkin iddiaları da dile getirdi. 'Cumhurbaşkanı arkamızda, karşımızda duramazsınız’ diye köylülerin korkutulmaya çalışıldığını ifade eden Meriç, "Belediye Başkanının ‘Orada yirmi beş hayvan var, ne olacak’ sözleri ise halkın emeğini, doğasını ve tarihini hiçe sayan bir zihniyetin itirafıdır” dedi.

Bu tavrı “sermaye aymazlığı” olarak tanımlayan Meriç, köylülerin net bir tutum sergilediğini belirterek, “Köylüler ‘GES’e değil, talana karşıyız’ diyor. Muhtarlar tehdit edilse de halk korkmuyor; ‘Toprağımızdan, doğamızdan vazgeçmiyoruz’ diyerek direniyor” ifadelerini kullandı.

"TALANA GEÇİT VERMEYİZ"

Meriç, bölge halkına destek vermeye devam edeceklerini ve hukuki ile siyasi süreci takip edeceklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Bu toprakları halka küfreden bir şirkete teslim etmeyeceğiz. Köylü vazgeçmeyecekse biz de vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse Gaziantep Valiliği’nin önünde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın kapısında sabahlarız ama bu talana geçit vermeyiz.”