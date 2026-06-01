CHP'li milletvekillerinden ortak bildiri:

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından kurultay tartışmaları sürerken, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili ortak açıklama yayımladı. Milletvekilleri, partinin geleceğine mahkeme kararlarıyla değil delegelerin iradesiyle yön verilmesi gerektiğini belirterek 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

Açıklamada, CHP'nin yönünün ve yönetiminin mahkeme kararlarıyla değil, parti delegelerinin iradesiyle belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Milletvekilleri, yaşanan krizin daha fazla büyümemesi için olağanüstü kurultayın en kısa sürede toplanmasını istedi.

"MAHKEME KARARLARIYLA ŞEKİLLENDİRİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; Partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz.

Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir.

Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir.

Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır.

Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz.

Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

İmza Veren Milletvekilleri şöyle:

1- Özgür Özel

2- Murat Emir

3- Gökhan Günaydın

4- Ali Mahir Başarır

5- Adnan Beker

6- Ahmet Baran Yazgan

7- Ahmet Tuncay Özkan

8- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

9- Ali Gökçek

10- Ali Öztunç

11- Aliye Coşar

12- Aliye Timisi Ersever

13- Asu Kaya

14- Aşkın Genç

15- Ayça Taşkent

16- Ayhan Barut

17- Aykut Kaya

18- Aylin Yaman

19- Aysu Bankoğlu

20- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

21- Barış Karadeniz

22- Bekir Başevirgen

23- Bilal Bilici

24- Burhanettin Bulut

25- Bülent Tezcan

26- Cavit Arı

27- Cem Avşar

28- Cemal Enginyurt

29- Cumhur Uzun

30- Deniz Yavuzyılmaz

31- Deniz Yücel

32- Doğan Demir

33- Ednan Arslan

34- Elvan Işık Gezmiş

35- Engin Altay

36- Ensar Aytekin

37- Evrim Karakoz

38- Evrim Rızvanoğlu

39- Eylem Ertuğ Ertuğrul

40- Fahri Özkan

41- Fethi Açıkel

42- Gamze Taşcıer

43- Gizem Özcan

44- Gökan Zeybek

45- Gökçe Gökçen

46- Gülcan Kış

47- Gürsel Erol

48- Harun Özgür Yıldızlı

49- Hasan Öztürk

50- Hikmet Yalım Halıcı

51- İbrahim Arslan

52- İlhami Özcan Aygun

53- İsmail Atakan Ünver

54- İsmet Güneşhan

55- İzzet Akbulut

56- Kayıhan Pala

57- Mahmut Tanal

58- Mehmet Güzelmansur

59- Mehmet Salih Uzun

60- Mehmet Tahtasız

61- Melih Meriç

62- Metin İlhan

63- Murat Bakan

64- Murat Çan

65- Mustafa Erdem

66- Mustafa Sarıgül

67- Mustafa Sezgin Tanrıkulu

68- Mühip Kanko

69- Müzeyyen Şevkin

70- Nail Çiler

71- Namık Tan

72- Nermin Yıldırım Kara

73- Nimet Özdemir

74- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

75- Nurten Yontar

76- Okan Konuralp

77- Orhan Sümer

78- Özgür Ceylan

79- Özgür Erdem İncesu

80- Özgür Karabat

81- Reşat Karagöz

82- Seda Kaya Ösen

83- Selma Aliye Kavaf

84- Serkan Sarı

85- Servet Mullaoğlu

86- Seyit Torun

87- Sibel Suiçmez

88- Suat Özçağdaş

89- Sururi Çorabatır

90- Süleyman Bülbül

91- Süreyya Öneş Derici

92- Şeref Arpacı

93- Tahsin Becan

94- Tahsin Ocaklı

95- Talat Dinçer

96- Talih Özcan

97- Tekin Bingöl

98- Turan Taşkın Özer

99- Türkan Elçi

100- Türker Ateş

101- Uğur Bayraktutan

102- Ulaş Karasu

103- Umut Akdoğan

104- Utku Çakırözer

105- Ümit Dikbayır

106- Ümit Özlale

107- Veli Ağbaba

108- Yaşar Tüzün

109- Yunus Emre

110- Yüksel Taşkın

111- Zeynel Emre

İmzacılar arasında Kılıçdaroğlu’nun daha önceki 'butlan' videosunu paylaşarak destek veren bazı isimlerin olması da dikkat çekti.

