CHP'li milletvekillerinden ortak bildiri: "Olağanüstü kurultay 12 Temmuz'da toplansın"

1.06.2026 21:16:00
Haber Merkezi
CHP'li milletvekillerinden ortak bildiri:

CHP'nin 111 milletvekili, yayımladıkları ortak açıklamayla "mutlak butlan" kararına tepki göstererek partinin geleceğine yalnızca delegelerin karar verebileceğini vurguladı. Milletvekilleri, CHP'nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi için 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.
CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından kurultay tartışmaları sürerken, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili ortak açıklama yayımladı. Milletvekilleri, partinin geleceğine mahkeme kararlarıyla değil delegelerin iradesiyle yön verilmesi gerektiğini belirterek 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

CHP'nin 28. Dönem milletvekillerinden 111 isim, parti içindeki tartışmalara ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, CHP'nin yönünün ve yönetiminin mahkeme kararlarıyla değil, parti delegelerinin iradesiyle belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Milletvekilleri, yaşanan krizin daha fazla büyümemesi için olağanüstü kurultayın en kısa sürede toplanmasını istedi.

"MAHKEME KARARLARIYLA ŞEKİLLENDİRİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; Partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz.

Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir.

Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir.

Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır.

Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz.

Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

İmza Veren Milletvekilleri şöyle:

1- Özgür Özel 

2- Murat Emir 

3- Gökhan Günaydın 

4- Ali Mahir Başarır 

5- Adnan Beker 

6- Ahmet Baran Yazgan 

7- Ahmet Tuncay Özkan 

8- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu 

9- Ali Gökçek 

10- Ali Öztunç 

11- Aliye Coşar 

12- Aliye Timisi Ersever 

13- Asu Kaya 

14- Aşkın Genç 

15- Ayça Taşkent 

16- Ayhan Barut 

17- Aykut Kaya 

18- Aylin Yaman 

19- Aysu Bankoğlu 

20- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu 

21- Barış Karadeniz 

22- Bekir Başevirgen 

23- Bilal Bilici 

24- Burhanettin Bulut 

25- Bülent Tezcan 

26- Cavit Arı 

27- Cem Avşar 

28- Cemal Enginyurt 

29- Cumhur Uzun 

30- Deniz Yavuzyılmaz 

31- Deniz Yücel 

32- Doğan Demir 

33- Ednan Arslan 

34- Elvan Işık Gezmiş 

35- Engin Altay 

36- Ensar Aytekin 

37- Evrim Karakoz  

38- Evrim Rızvanoğlu 

39- Eylem Ertuğ Ertuğrul 

40- Fahri Özkan 

41- Fethi Açıkel 

42- Gamze Taşcıer 

43- Gizem Özcan 

44- Gökan Zeybek 

45- Gökçe Gökçen 

46- Gülcan Kış 

47- Gürsel Erol 

48- Harun Özgür Yıldızlı 

49- Hasan Öztürk 

50- Hikmet Yalım Halıcı 

51- İbrahim Arslan 

52- İlhami Özcan Aygun 

53- İsmail Atakan Ünver 

54- İsmet Güneşhan 

55- İzzet Akbulut 

56- Kayıhan Pala 

57- Mahmut Tanal 

58- Mehmet Güzelmansur 

59- Mehmet Salih Uzun 

60- Mehmet Tahtasız 

61- Melih Meriç 

62- Metin İlhan 

63- Murat Bakan 

64- Murat Çan 

65- Mustafa Erdem 

66- Mustafa Sarıgül 

67- Mustafa Sezgin Tanrıkulu 

68- Mühip Kanko 

69- Müzeyyen Şevkin 

70- Nail Çiler 

71- Namık Tan 

72- Nermin Yıldırım Kara 

73- Nimet Özdemir 

74- Nurhayat Altaca Kayışoğlu 

75- Nurten Yontar 

76- Okan Konuralp 

77- Orhan Sümer 

78- Özgür Ceylan 

79- Özgür Erdem İncesu 

80- Özgür Karabat 

81- Reşat Karagöz 

82- Seda Kaya Ösen 

83- Selma Aliye Kavaf 

84- Serkan Sarı 

85- Servet Mullaoğlu 

86- Seyit Torun 

87- Sibel Suiçmez 

88- Suat Özçağdaş 

89- Sururi Çorabatır 

90- Süleyman Bülbül 

91- Süreyya Öneş Derici 

92- Şeref Arpacı 

93- Tahsin Becan 

94- Tahsin Ocaklı 

95- Talat Dinçer 

96- Talih Özcan 

97- Tekin Bingöl 

98- Turan Taşkın Özer 

99- Türkan Elçi 

100- Türker Ateş 

101- Uğur Bayraktutan 

102- Ulaş Karasu 

103- Umut Akdoğan 

104- Utku Çakırözer 

105- Ümit Dikbayır 

106- Ümit Özlale 

107- Veli Ağbaba 

108- Yaşar Tüzün 

109- Yunus Emre 

110- Yüksel Taşkın 

111- Zeynel Emre

İmzacılar arasında Kılıçdaroğlu’nun daha önceki 'butlan' videosunu paylaşarak destek veren bazı isimlerin olması da dikkat çekti.

İMZA VERMEYEN İSİMLER İSE ŞÖYLE

  1. Deniz Demir
  2. Semra Dinçer
  3. Hüseyin Yıldız
  4. Orhan Sarıbal
  5. Gülizar Biçer Karaca
  6. Jale Nur Süllü
  7. Hasan Öztürkmen
  8. Erdoğan Toprak
  9. Gamze Akkuş İlgezdi
  10. İlhan Kesici
  11. Kadri Enis Berberoğlu
  12. Oğuz Kaan Salıcı
  13. Yüksel Mansur Kılınç
  14. Mahir Polat
  15. Rahmi Aşkın Türeli
  16. Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
  17. Sevda Erdan Kılıç
  18. Cevdet Akay
  19. İnan Akgün Alp
  20. Vecdi Gündoğdu
  21. Barış Bektaş
  22. Ali Fazıl Kasap
  23. Ömer Fethi Gürer
  24. Mustafa Adıgüzel
  25. Faik Öztrak
  26. Kadim Durmaz
  27. Ali Karaoba
