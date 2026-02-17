CHP'li Murat Emir'den 'komisyon raporu' açıklaması: 'Nitelikli çoğunluk aranacak'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yarın toplanacak Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı.

Emir, şu ifadeleri kaydetti.

"Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu yarın 11 00’de komisyon taslak raporunu görüşmek üzere toplanacak. Raporun Komisyonca kabul edilebilmesi için için Komisyon Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 6. Madde uyarınca nitelikli çoğunluk aranacak."

KOMİSYON YARIN TOPLANACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır" ifadesine yer verildi.