Erdoğan'dan partisine 'süreç' uyarısı: 'Uzarsa enfekte olur'

27.03.2026 09:53:00
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecinin geciktirilmemesi gerektiği yönünde kurmaylarına uyarıda bulundu.

"Terörsüz Türkiye" adı altında bir süredir devam ettirilen süreçle ilgili olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın endişesi ortaya çıktı.

AKP'ye yakın Türkiye gazetesinin aktardığına göre Erdoğan, süreçle ilgili olarak kurmaylarına yaptığı uyarısında İran'a yönelik ABD ve İsrail tarafından açılan savaşa dikkat çekip “Savaşa rağmen bu sürecin uzamaması lazım. Eğer süreç uzarsa enfekte olur" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı, "Kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz ve her şeye rağmen milletimizin de desteğiyle bu süreci sonuna kadar götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"CAM TAVAN KIRILDI"

Gazetenin haberine göre, AKP kaynakları ise, süreçte en önemli kısımların aşıldığını, “cam tavanın kırıldığını”, şimdi ise sahadan gelecek raporun beklendiğini ifade etti.

Habere göre kaynaklar, süreçte silah teslimi ve mağaraların boşaltılmasına odaklanıldığını, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Millî Savunma Bakanlığının süreci yakından takip ettiğini belirtti.

 

Kulislerde konuşulanlar sızdı: 'Öcalan, yeni bir parti kurulmasını istedi' Yeni 'çözüm süreci' devam ederken; kulislerde teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yeni bir parti kurulmasını istediği iddiası gündeme geldi. İddiaya göre, DEM Parti üzerindeki “PKK’nın temsilcisi” algısını kırmayı hedefleyen yeni oluşumun hem Kürt hem Türk seçmenden oy alacak bir çizgide olması planlanıyor.
Açılım Süreci kapsamında Öcalan, ‘reel sosyalizmi’ terk edip İslamcılığa büründü: Etnik ve dinsel kimlik tanımı istedi! PKK/KCK terör örgütü ele başısı Abdullah Öcalan; 2. Açılım Süreci’ne “reel sosyalizmi” terk ederek başladı, İslamcılığı kabul ederek sürdürdü. Öcalan, gelinen aşamada etnik ve dinsel bir kimlik tanımı yaptı. Oysa; Türkiye Cumhuriyet’i Anayasası’nda yurttaşlık tanımı devlete bağlılık, yasalar karşısında eşitlik ve laik bir anlayışla tanımlanıyor.
Abdullah Öcalan'dan 'Umut Hakkı' açıklaması: 'Benim statüm Kürtlerin statüsüdür' Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, "Umut Hakkı" konusunda "Umut hakkı önemlidir. Meclis’te de benim statüm meselesi konuşuldu. Elbette ki benim statüm önemlidir. Benim statüm aynı zamanda Kürtlerin statüsüdür" dedi.
Gündemar anketi... Türkiye'nin genel gidişatı soruldu: Cumhur İttifakı seçmeninden çarpıcı yanıt Gündemar Araştırma'nın gerçekleştirdiği "Türkiye’nin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?" anketinde katılımcıların yüzde 73'ü Türkiye'nin kötüye gittiğini ifade etti.