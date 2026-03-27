Erdoğan'dan partisine 'süreç' uyarısı: 'Uzarsa enfekte olur'

"Terörsüz Türkiye" adı altında bir süredir devam ettirilen süreçle ilgili olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın endişesi ortaya çıktı.

AKP'ye yakın Türkiye gazetesinin aktardığına göre Erdoğan, süreçle ilgili olarak kurmaylarına yaptığı uyarısında İran'a yönelik ABD ve İsrail tarafından açılan savaşa dikkat çekip “Savaşa rağmen bu sürecin uzamaması lazım. Eğer süreç uzarsa enfekte olur" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı, "Kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz ve her şeye rağmen milletimizin de desteğiyle bu süreci sonuna kadar götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"CAM TAVAN KIRILDI"

Gazetenin haberine göre, AKP kaynakları ise, süreçte en önemli kısımların aşıldığını, “cam tavanın kırıldığını”, şimdi ise sahadan gelecek raporun beklendiğini ifade etti.

Habere göre kaynaklar, süreçte silah teslimi ve mağaraların boşaltılmasına odaklanıldığını, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Millî Savunma Bakanlığının süreci yakından takip ettiğini belirtti.