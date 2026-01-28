Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li Namık Tan'dan 'Gazze Barış Kurulu' sorusu: TBMM onayı gerekmiyor mu?

28.01.2026 17:41:00
ANKA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Türkiye’nin Gazze Barış Kurulu’na katılmasına ilişkin, “Barış Kurulu uluslararası bir teşkilat olduğuna göre üyelik için TBMM onayı gerekmiyor mu? İdari kararla üye olunmakla Anayasa ihlalinde bulunulmuş olmuyor mu” diye sordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde kurulan Gazze Barış Kurulu'ndan dün yapılan açıklamada, Kurul'un Türkiye'yi kurucu üye olarak memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

CHP Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, açıklamayı alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tan, paylaşımında şu soruları sordu:

“Barış Kurulu uluslararası bir teşkilat olduğuna göre üyelik için TBMM onayı gerekmiyor mu? İdari kararla üye olunmakla Anayasa ihlalinde bulunulmuş olmuyor mu?”

GAZZE BARIŞ KURULU

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze planı kapsamında tasarladığı, 'davet usulü' bir uluslararası yapı olan Gazze Barış Konseyi, önce Gazze’de 'geçiş dönemi yönetimi/koordinasyonu' iddiasıyla başlayıp, sonrasında başka çatışmalara doğru genişleyebilecek bir 'arabuluculuk/çatışma çözüm' platformu olarak kurgulanıyor. 

Fakat pek çok ülke, başta Birleşmiş Milletler (BM) ve onun en kilit organı olan Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) alternatif teşkil edeceği ya da yerini alacağı gerekçesiyle konseye şüpheli yaklaşıyor.

