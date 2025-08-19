CHP’li Nazlıaka: Türkiye’yi giderek Talibanlaştırmaya çalışıyorlar

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ildeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan “Kul Hakkı Ateşten Gömlektir” başlıklı hutbede, miras hukukuyla ilgili olarak kız çocuklarının yasada belirlenen haklarına karşı “Allah’ın takdir ettiği hakka razı olması” istendi. Konuya ilişkin X hesabında paylaşım yapan ve hutbeyi “Anayasaya aykırıdır” diyerek eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, kendisini eleştiren HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç ile X üzerinden bir polemik yaşadı. Dinç, “Demek ki anayasa, İslam’a aykırıymış. Nüfusunun yüzde 99’u Müslüman olan bir millete, yüzde 1’in düşünceleri dayatılamaz” ifadelerini kullanırken, Nazlıaka ise yanıt olarak, “Anayasa İslama aykırıymış’ sözleriniz, aslında Cumhuriyet ile kavganızın ilanıdır. Cumhuriyetin ışığını söndürmeye çalışan anlayış karşısında son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

‘TERÖR ÖRGÜTÜNÜN UZANTISI’

Yaşananları Cumhuriyet’e değerlendiren Nazlıaka, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbesini anayasal hakları yok saymak olarak değerlendirdi. Dinç’in sözlerine de yanıt veren Nazlıaka, “Yaptığı açıklama gerçekten akıllara zarar bir açıklamadır. Bir kere HÜDA PAR’dan bahsediyoruz. Bir hatırlatalım... Domuz bağıyla insanların katledildiği bir terör örgütünün siyasi uzantısıdır. Kadınların sahiplendirilmesinden bahseden bir partidir. ‘6284 no’lu yasa budanmalıdır’ diyorlar. ‘Kadınlar istihdamın içinden adım adım çekilmeli’ diyorlar. Bu bakış açısı Taliban’dan farklı bir bakış açısı değil ve Türkiye giderek Talibanlaştırılmaya çalışılıyor. İşte bizim itirazımız da tam olarak bunadır” ifadelerini kullandı.