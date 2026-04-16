CHP’li Özçağdaş'tan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e: 'Bakanlığı boyunca 37 kişi öldü hâlâ koltuğunda oturuyor'

CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Şanlıurfa’daki okul baskınının göz göre göre geldiğini söyledi. Saldırganın 10 gün önceki tehdit paylaşımlarını anımsatan Özçağdaş, "Sosyal medya paylaşımları sebebiyle binlerce vatandaş, ‘cumhurbaşkanına hakaret etti’ denilerek tutuklanıyor. Ama asıl takip edilmesi gereken, tehdit ve sorun içeren paylaşımların cumhurbaşkanına hakaret kadar dikkat çekmediğini görüyoruz” dedi.

'Okullarda 24 saat polis devriyesi' olacağını söyleyen Yusuf Tekin'e de sert çıkan Özçağdaş, "Bakanlığı boyunca, tespit edebildiğimiz kadarıyla, okullarımızda 37 kişi hayatını kaybetmişken, Yusuf Tekin koltuğunda rahatça oturmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de okullar liseden başlayarak üniversitelere kadar tehlike barındırıyor. Şiddet, öğrencide de öğretmende de sınır tanımıyor. Bu şiddet, önceki gün Şanlıurfa’da, dün ise Kahramanmaraş’ta gerçekleşti. Şanlıurfa’daki saldırıda, okulun eski öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki saldırgan Ömer Ket, pompalı tüfekle 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi olmak üzere 16 kişiyi yaralayarak kendi yaşamına son verdi. Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıda ise, 14 yaşında bir öğrenci, 1’i öğretmen 8’i öğrenci olmak üzere 9 kişinin ölümüne sebep oldu. Daha sonra kendisini hedef alan öğrenci, yaşamına son verdi.

ÖNLEMLER YETERSİZ KALDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fatma Nur Çelik isimli öğretmenin, 17 yaşındaki öğrencisi tarafından İstanbul’da bıçaklanarak öldürülmesinden 4 gün sonra yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızla ortak olarak riskli okullarımızda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimi devam ettiriyoruz. Özel güvenlik personelinin çalıştığı okullarımız var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız” demişti. Son yaşanan olay, önlemlerin yetersizliğini bir kez daha günyüzüne çıkardı.

‘CUMHURBAŞKANINA HAKARET KADAR İLGİ ÇEKMEDİ’

CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, iktidarın konu kapsamındaki eksikliklerini Cumhuriyet’e açıkladı. Özçağdaş, Bakan Tekin’in açıklamalarını anımsatarak “Okula silahla giren bir kişi koridorlarda gezerek, sınıflara girerek, önüne çıkan herkese ateş açtı. Kişinin, sosyal medya hesabından okula saldıracağına yönelik paylaşımları ortaya çıktı. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle binlerce vatandaşımızın, ‘cumhurbaşkanına hakaret etti’ denilerek gözaltına alınıp, tutuklandığını görüyoruz. Ama asıl takip edilmesi gereken, tehdit ve sorun içeren paylaşımların cumhurbaşkanına hakaret kadar dikkat çekmediğini görüyoruz” dedi.

‘İLK 4 AYDA 16 SALDIRI ’

Dünkü saldırıyla birlikte, yalnızca 2026 yılının ilk 4 ayı içerisinde okullarda en az 16 şiddet ve silahlı saldırı olayı yaşandığını, 2023 yılının eylül ayından bu yana 6 öğretmen, 10 öğrenci, 2 okul çalışanı ve 1 velinin okul güvenliği ve teknik eleman eksikliği kapsamında yaşamını yitirdiğini belirten Özçağdaş, “Onlarca öğrencimiz ve öğretmenimiz, okul çalışanımız yaralandı. MESEM’lerde çalışırken ölen ise 18 öğrencimiz var. Bakanlığı boyunca, tespit edebildiğimiz kadarıyla, okullarımızda 37 kişi hayatını kaybetmişken, Yusuf Tekin koltuğunda rahatça oturmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu’na ilişkin de değerlendirme yapan Özçağdaş, “Kendisi, Karaman’daki Ensar Vakfı’na bağlı yurtlarda 45 çocuğa tecavüz edilmesi olayında hakkında soruşturma açılan ve sonra İl Milli Eğitim Müdürü yapılarak ödüllendirilen kişiydi, o da koltuğunda oturmaya devam ediyor” diye konuştu.

‘BAKAN TEKİN AYNI ŞEYLERİ SÖYLEMEYE DEVAM EDİYOR’

2021 yılında yaşama geçirilen 20’nci Şura’da alınan tavsiye kararlarının ilgili maddesine göre uzman kütüphaneci, sağlık personeli (hemşire), teknik eleman, temizlik ve güvenlik personeli istihdam edilmesi gerektiğine dikkat çeken Özçağdaş, söz konusu maddeye uyulmadığını belirtti. Özçağdaş, “Her seferinde münferit bir olay gibi gösterilen bu olayların sonrasında Bakan Tekin, 1 ay önce olduğu gibi aynı şeyleri söylemeye devam ediyor. Sürekli üzüntülerini ve gerekli tedbirleri alacağını dile getiren bakan ve yardımcılarının artık gerçekten tedbir almasını bekliyoruz. Okullara acilen güvenlik görevlisi ihdas edilmesi gerekmektedir” dedi.

‘BÜTÇE VAR, İKTİDAR HARCAMIYOR’

Özçağdaş, yeterli bütçe olduğunu, iktidarın bütçeden harcama yapmadığını vurgulayarak “MEB önünde, TBMM’de, kanun teklifleriyle, soru önerleriyle, grup önerileriyle, bütçe görüşmelerinde; olduğumuz her yerden, okullarda şiddetin önlenmesi ve okul güvenliğini defalarca dile getirdik, maalesef tekliflerimiz iktidar tarafından reddedildi, söylediklerimize kulak tıkandı. Biz okul güvenliğini dile getirmeye devam edeceğiz: Her okula en az bir güvenlik görevlisi, bir okul sağlığı hemşiresi, her okula yeterli sayıda rehberlik öğretmenini atayın! Okullarımızda güvenliği sağlayın” çağrısı yaptı.