CHP'li Öztürkmen'den Bakan Yumaklı'ya: 'THK'nın uçakları neden yangınlara müdahale etmiyor?'

Orman yangınlarıyla birlikte gözler Türk Hava Kurumu'na (THK) ait “Ateş Kuşları” olarak bilinen yangın söndürme uçaklarına çevrildi. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Orman Genel Müdürlüğünün yangınlarda ısrarla kullanmaması üzerine satışa çıkartılan THK'nın CL-215 model uçaklarını Ankara'da buldu. Etimesgut'taki THK Üniversitesi kampüs alanı içindeki pistlere kadar giren Öztürkmen, 3'ü faal durumda olan 8 yangın söndürme uçağını yerinde gördü.

Atıl durumda bulunan ve adeta çürümeye terk edilen 3 yangın söndürme uçağını yerinde inceleyen Öztürkmen'in faal uçakların bulunduğu ana hangar kısmına girişine ise aynı zamanda askeri bölge olması nedeniyle yetkililer tarafından müsaade edilmedi.

Atıl durumdaki uçakların önünde açıklamalarda bulunan Öztürkmen, “3 uçak faal durumda. 1 uçak ise eksik bakımları tamamlandıktan sonra uçabilecek durumda. Yani THK'nın 4 uçağı yangınlara karşı mücadelede büyük görevler üstlenebilir. Ancak diğer 3 uçaktan ise adeta ümit kesilmiş ve adeta kaderine terk edilmiş durumda” dedi.

THK’nın ve yangın söndürme uçaklarının durumuyla ilgili yetkililerden de bilgi alan CHP’li Öztürkmen, iktidarın yeterli bütçe ayırması durumunda THK'nın çok hızlı bir şekilde ayağa kalkabileceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya da çağrıda bulunan Öztürkmen, “Şu an kullanıma hazır uçaklar burada bekliyor. Küçük bakımlarla kullanılabilecek durumda olanlar da var. Bu uçaklar bizim de anlayamadığımız nedenlerle yangınlarda kullanılmak yerine burada çürümeye terk ediliyor. Buradan Bakan İbrahim Yumaklı’ya soruyorum: Ufak bakımlarla uçması mümkün olan bu üç tane uçak neden uçurulmuyor? Neden bakımları yapılmıyor?” ifadelerini kullandı.