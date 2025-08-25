CHP'li Salih Uzun'dan Mehmet Uçum'a komisyon tepkisi: 'Siz hangi motivasyonla, parlamentoya dışarıdan çerçeve çiziyorsunuz?'

Yeni süreç kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında tartışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni sürece ilişkin kaleme aldığı yazısında, TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun geçiş sürecinin hukukuna dair bir perspektif oluşturması gerektiğini söyledi. Uçum, mevcut yasalara ekleme yapılması yerine, sürece uygun ayrı ve özel bir “geçiş süreci kanunu” çıkarılmasının en isabetli çözüm olacağını dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili ve komisyon üyesi Salih Uzun, Uçum'un bu açıklamalarına tepki gösterdi.

Uzun, "Siz hangi motivasyonla, parlamentoya dışarıdan çerçeve çiziyorsunuz? Hangi cüretle haddinizi aşıyorsunuz?" sorularını yöneltti.

"HERKES GİBİ SİZ DE DİLİNİZİ AYARLAMALISINIZ"

CHP'li Salih Uzun'un X hesabından Mehmet Uçum'a verdiği yanıt şu şekilde:

"Sürecin başarısı konusunda samimi iseniz, herkes gibi SİZ DE dilinizi, üslubunuzu ayarlamalısınız.

SİZ HANGİ MOTİVASYONLA, PARLAMENTOYA DIŞARIDAN ÇERÇEVE ÇİZİYORSUNUZ?

HANGİ CÜRETLE HADDİNİZİ AŞIYORSUNUZ?

Size ve sizin gibi dışarıdan Komisyon’a gündem çerçevesi çizmeye kalkanlara tutanaklardan cevap veriyorum:

'Kim olursa olsun,

niyeti de ne olursa olsun,

ister güvenlik bürokrasisinden bir bürokrat, ister Dışişleri Bakanı, ister Savunma Bakanı, hatta ister Cumhurbaşkanı ya da İmralı bu Komisyona gündem çerçevesi çizemez. (…) Parlamento ve Parlamento içinden çıkan bu Komisyon kendi gündemine hakim olmalıdır.'"