CHP'li Sarı'dan TBMM'de 'eczacı önlüğü' tepkisi

TBMM Genel Kurulu, vakıflar ile ilgili düzenlemeleri içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da milletvekillerine verilen 1'er dakikalık konuşma bölümünde CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, eczacı önlüğüyle geldi. Sarı, "Beyaz önlük, eczacının kimliğidir, onurudur. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kurumsal kimlik kılavuzuyla kamuda çalışan eczacılarımızın ne yazık ki beyaz önlük giymesi yasaklanmış, haki, yeşil renkli bir üniformaya zorlanmaktadır. Bu, eczacılık sektöründe meslektaşlarımız arasında büyük bir üzüntüye, kırılganlığa sebebiyet vermiştir. Beyaz önlük, eczacılığın tarihsel köklerinden gelen bilimsel güvenin, hijyenin, tarafsızlığın evrensel simgesidir. Bu simgenin ani bir kararla, bu şekilde bir uygulamayla son verilmesini kabul etmiyoruz. Beyaz önlüğün değiştirilmesi, yalnızca bir kıyafet düzenlemesi değil, eczacının mesleki onuruna ve motivasyonuna doğrudan bir müdahaledir. Eczacılar stratejik sağlık personelidir ve bu ayrımcı tutumu da kabul etmemiz mümkün değildir. Doktorlar, diş hekimleri gibi eczacılar da kamu sağlığı için mücadele eden, onurlu görevler icra eden meslektaşlarımızdır. Bu nedenle, kılavuzun ilgili maddesinin eczacılık mesleğinin tarihsel değeri, bilimsel sorumluluğu ve toplumsal saygınlığı korunur şekilde yeniden düzenlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SİYAH POŞETLE KÜRSÜYE ÇIKTI

Ardından siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler üzerine görüşmelere başlandı. Bu bölümde CHP, 'Ülkemizin en büyük sorunlarından olan yolsuzluğun nedenlerinin araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi' başlıklı önergeyi sundu. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere kürsüye çıkan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bugün, kürsüye bu siyah poşetle geldim, siyah poşet tercih ettim çünkü içinde ayıplı şeyler var, Aziz İhsan Aktaş iddianamesi bu poşetin içinde. 4 cilt şeklinde bulunuyor ve bu yüzden siyah poşetle getirme zorunluluğu doğdu. Bu poşetin içinde ne var biliyor musunuz? Bu poşetin içinde kanıta dayandırılamayan gizli tanık ifadeleri var. Bu poşetin içinde, 'XYZ49QP' diye bir gizli tanığın sözleri var. Hiçbir kanıta dayandırılamamasına rağmen bu kadar bir iddianame oluşturulmuş. Bu iddianamenin dayandırıldığı yer bir çete, çetenin reisi sokakta dolaşıyor; ama iftira atılan kişiler cezaevinde yatıyor" dedi.