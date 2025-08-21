CHP'li Sarıbal: Kiğı–Yedisu yolu 26 yıldır bitmiyor

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bingöl'de Kiğı Barajı’nın olduğu bölgede açıklama yaptı.

Kiğı Barajı’nın yanlış planlama nedeniyle 5 yıl önce toprak kaymasına uğradığını, baraj yapılarının kısmen çöktüğünü ve elektrik üretiminin durduğunu hatırlatan Sarıbal, bugün yeniden tadilat yapıldığını belirtti. Sarıbal, bölgede yapılan bir yolun ise 26 yıldır tamamlanmadığını dile getirdi.

Sarıbal, "Sadece Kiğı Barajı’nın 20 milyon metreküp su tutma kapasitesi var ama çevre köylerde yurttaşlarımız susuzlukla, çiftçilerimiz sulama sıkıntısıyla karşı karşıya. Bingöl’de 37 HES yapılmış, ama halk hala suya hasret. Bu nasıl bir planlama" diye sordu.

''26 YILDIR BİTİRİLEMEYEN YOL...''

Cengiz–Özaltın ortaklığı ile başlatılan Kiğı–Yedisu yolu projesini de gündeme taşıyan Sarıbal, proje kapsamında yapılan 6 tünel ve 3 viyadüğün iptal edildiğini, yaklaşık 680 milyon liralık kamu zararı oluştuğunu belirterek, "26 yıldır tamamlanmayan bu yol, Karadeniz’den Diyarbakır’a Erzincan’dan Bingöl’e Anadolu’yu birbirine bağlayacak stratejik bir güzergah. 46 kilometrelik yolun tamamlanmaması nedeniyle, Kiğı ve Yedisu ilçeleri arasındaki ulaşım 200 kilometreyi buluyor. Kiğı’dan Yedisu’ya gitmek isteyen vatandaşlar, Bingöl ve Karlıova üzerinden dolaşmak zorunda kalıyor, bu da mesafeyi 140 kilometre artırıyor. İlk ihalede 600 milyon lira harcandı, proje yarım kaldı. Şimdi aynı yol yeniden aynı şirketlere 890 milyon liraya ihale edildi. Tüneller iptal edildi, ülkenin serveti yok edildi. Bu bir kaynak aktarım projesidir" dedi.