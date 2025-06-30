CHP’li Seçer: ‘Halkın gündeminde mutfağa düşen ateş var’

CHP kurultayı davası sürecinin parti içinde konuşularak çözülmesi için eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Özgür Özel ve şu an tutuklu olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu arasında mekik diplomasisi yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dava süreciyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.



Halkın gündeminde bu konunun olmadığını, vatandaşın gündeminin hayat pahalılığı olduğunu ifade eden Seçer, "Takip eden, merak eden bilir; düzenli olarak tarlalarda, pazar yerlerinde, mahallelerde vatandaşlarımızla buluşur, sohbet ederim.

Ben CHP’li bir belediye başkanıyım. Halkımı ne kadar çok dinlersem görevimi o kadar iyi yapabilirim. Bugüne kadar ağzından “mutlak butlan, kurultay, kayyum” lafı çıkan bir üreticiyle, pazarcıyla, esnafla, yurttaşla karşılaşmadım. Varsa yoksa “pahalılık, işlenemeyen topraklar, batan işletmeler, mutfağa düşmüş ateş, çocuğun eğitimi, güvenli barınma...”

İnsanımızın bu gerçek dertleri arasında CHP’nin iç işlerinin gündem olmasından da hicap duyarım. CHP, Türkiye’nin parti içi demokrasi geleneği en gelişmiş, kurtuluşun ve kuruluşun, emeğin ve demokratik cumhuriyetin öncü partisidir. Her sorununu vatandaşın gündemini işgal etmeden, kendi içinde çözebilir. Elbette ekmek en demokratik haktır, demokrasi de ekmek ve sudan farksızdır. Ardımızda kimseyi bırakmadan CHP’lilik adabıyla yürüdüğümüz bu yolda, inanıyorum ki tüm yoldaşlarımız için söz konusu amaç aynıdır, gerisi teferruattır" dedi.