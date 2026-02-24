CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e cezaevinde bulunan çocuk sayısını sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, ceza infaz kurumlarında bulunan çocukların durumunu gündeme taşıdı.

Tanrıkulu, son 5 yıla ilişkin çocuk mahpus sayıları, tutuklu-hükümlü oranları ve rehabilitasyon hizmetlerine dair ayrıntılı veri talep etti.

Önergesinin gerekçesinde, çocuk adalet sisteminin temel amacının cezalandırma değil korunma, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma olduğunu vurgulayan Tanrıkulu. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından hazırlanan "Çocuk Adalet Sistemi ve İnfaz Rejimine Dair Politika Belgesi"ne yaptığı atıfta, çocukların özgürlüğünden yoksun bırakılmasının istisnai olması gerekirken uygulamada yaygınlaştığı, sosyal inceleme raporlarının yeterince etkin hazırlanmadığı ve rehabilitasyon mekanizmalarının yetersiz kaldığının ifade edildiğini aktardı.

10 SORU YÖNELTTİ

Tanrıkulu’nun Bakan Gürlek’e yönelttiği sorular şöyle: