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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Emine Ocak' paylaşımı!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Emine Ocak' paylaşımı!

23.07.2025 10:21:00
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Haber Merkezi
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Emine Ocak' paylaşımı!

Cumartesi Anneleri'nden Emine Ocak'ın hayatını kaybetmesine ilişkin bir paylaşımda bulunan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "27 Mayıs 1995’te Galatasaray Meydanı’nda; zorla kaybedilenlerin bulunması ve faili meçhullerin aydınlatılması için oturma eylemini başlatan annemizi hasretle, minnetle, sevgiyle uğurlayacağız ve her daim anacağız" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hayatını kaybeden Cumartesi Anneleri'nin sembol ismi Emine Ocak için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"HER DAİM ANACAĞIZ"

Tanrıkulu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Emine anamızı kaybettik... Ömrü, hem faili meçhul kaybedilen oğlu Hasan Ocak hem de faili meçhul ve zorla kaybedilen tüm insanlar için adalet mücadelesiyle geçti. 27 Mayıs 1995’te Galatasaray Meydanı’nda; zorla kaybedilenlerin bulunması ve faili meçhullerin aydınlatılması için oturma eylemini başlatan annemizi hasretle, minnetle, sevgiyle uğurlayacağız ve her daim anacağız. Cumartesi Anneleri’nin, sevenlerinin, ailesinin, dostlarının ve hepimizin başı sağ olsun."

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