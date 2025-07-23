Cumartesi Anneleri’nin sembol isimlerindendi: Emine Ocak hayatını kaybetti

1995 yılında oğlu Hasan Ocak'ın gözaltında kaybedilmesinin ardından mücadeleye başlayan ve Cumartesi Anneleri’nin sembol isimlerinden biri haline gelen Emine Ocak, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi altında olan Emine Ocak’ın vefat haberi, Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz: Cesaretiyle, ısrarı ve kararlılığıyla hakikat ve adalet mücadelemizin en güçlü sesi Emine Ocak’ı kaybettik. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca duyurulacaktır.”