CHP'li Sezgin Tanrıkulu’ndan TFF’ye 'Amedspor' tepkisi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Amedspor oyuncusu Çekdar Orhan hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan disiplin sürecine tepki gösterdi.

"SAÇ ÖRME HAREKETİ, RASTGELE YA DA PROVOKATİF BİR EYLEM DEĞİLDİR"

"Saç örme" hareketinin rastgele ya da provokatif bir eylem olmadığını belirten Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Amedspor’a ve takım kaptanı Çekdar Orhan’a yönelik olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan disiplin süreci, yalnızca spor hukukunun değil, toplumsal hafızanın ve vicdanın da cezalandırılmak istendiğini göstermektedir.

'Saç örme' hareketi, rastgele ya da provokatif bir eylem değildir. Bu, Kobane’de küresel vahşet örgütü IŞİD tarafından katledilen ve örülü saçları kesilerek teşhir edilen bir kadının ardından, kadınlara yönelik vahşete karşı yükselen onurlu bir itirazın sembolü olarak ortaya çıkmıştır.

Bir futbolcunun, sahada attığı gol sonrası bu sembolik hareketi yapmasının “ideolojik propaganda” olarak değerlendirilmesi; hem tarihsel gerçekliğin inkârıdır hem de kadınlara yönelik insanlık suçlarına karşı gösterilen dayanışmanın kriminalize edilmesidir. Bu yaklaşım, hukuki olmaktan ziyade siyasal ve ayrımcı bir refleksin ürünüdür.

Futbol sahaları, toplumsal travmaların inkâr edildiği değil; barışın, hafızanın ve dayanışmanın güçlendiği alanlar olmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve PFDK’yi, Anayasaya, ifade özgürlüğüne, insan haklarına ve evrensel spor hukukuna uygun davranmaya çağırıyorum.

Bu hukuksuz sürecin takipçisi olacağız; hafızayı, dayanışmayı ve insan onurunu savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."