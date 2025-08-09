CHP’li Tan, Fidan’ın diplomasına yönelik iddialarını yeniden gündeme getirdi: 20 maddelik açıklama

Son günlerde ortaya çıkan ‘sahte diploma’ skandalıyla birlikte pek çok kurumun, kuruluşun ve kişinin geçmişi tartışmaya açıldı. Bu isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Fidan, özgeçmişinde yazan bilgilere göre askerken, yurtdışı NATO görevi sırasında University of Maryland University College’da (UMUC) Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisansını tamamladı, ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. Fidan’ın diplomasıyla ilgili ilk şaibe iddiasını ise Mayıs ayında, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir dillendirdi.

MURAT EMİR GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Emir, 7 Mayıs’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Fidan’la ilgili, “Kendisinin üniversite eğitimi biraz şüpheli, açıklanması lazım. Niye? Çünkü özgeçmişinde, NATO görevi sırasında Almanya’da olduğu ve Maryland Üniversitesi’nin Almanya'da askerlerin gitmesi için açtığı bir üniversiteye gittiği söyleniyor. Peki bu üniversite YÖK’ün tanıdığı, denkliğini kabul ettiği bir üniversite mi, şüpheliyiz‘ Çünkü e-Devlet'ten taradık, ‘kurulumuz mevcut uluslararası listelerde yer almamaktadır’ diyor. Bizim ulaşabildiğimiz veriler içerisinde bu üniversiteyi YÖK'ün tanıdığı ve denkliğini kabul ettiğine yönelik hiçbir bilgi yok” ifadelerini kullandı. Emir konuyla ilgili Meclis’e soru önergesi de verdi.

İKİ FARKLI KURUMDAN YANIT

Emir’in açıklamasına ilk yanıt 13 Mayıs’ta, İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) geldi. Merkezin açıklamasında, UMUC diploması, YÖK denklik belgesi ve Bilkent Üniversitesi yüksek lisans ve doktora diplomaları paylaşıldı. Açıklamada, “‘YÖK’ün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diploma denkliğini kabul ettiğine dönük hiçbir bilgi yok’ iddiası doğru değildir” denildi. 12 Haziran’da ise YÖK, Emir’in soru önergesine yazılı cevap verdi. Yanıtta, söz konusu üniversitenin isminin University of Maryland Global Campus olarak değiştiği ve hem bugün hem de 1995-2005 yılları arasında YÖK tarafından tanındığı belirtildi.

NAMIK TAN YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI

Bunların ardından konu, Ağustos ayında ortaya çıkan ‘sahte diploma’ skandalına kadar yeniden gündeme gelmedi. 5 Ağustos'ta ise CHP’nin Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, hem Fidan’ın hem de Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın diplomalarının şaibeli olduğunu öne sürdü. Tan, Fidan’a yönelik, “Birinin uzaktan eğitimle bitirdiğini iddia ettiği ABD üniversitesinin denkliği var mı belli değil” sözlerini kullandı. Dışişleri kaynakları ise, DMM’nin açıklamasını ve soru önergesine verilen yanıtı anımsatarak, iddianın asılsız olduğunu savundu, yasal yollara başvurulacağını bildirdi.

20 MADDELİK AÇIKLAMA

Bunun üzerine Namık Tan, 20 maddelik geniş bir açıklama yayımladı. Tan’ın açıklamasından öne çıkanlar şunlar oldu:

- DMM, denklik belgelerini düşük çözünürlükte, kolaj şeklinde paylaşmayı tercih ederek kamuoyunu tatmin etmekten ziyade şüphe uyandıracak bir yol izlemiştir. Belgelerin böyle sunulması şeffaflık değil, belirsizlik yaratıyor.

- Hakan Fidan adına sunulan belgede, diploma türü “Bachelor of Science (BS)” olarak geçiyor. Ancak UMUC’un 1990’larda Political Science alanında bu türden bir lisans diploması verdiğine dair kamuoyuna açık kaynaklarda somut bir kayıt bulunmuyor. Aynı yıllarda UMUC, ancak “Bachelor of Arts in Social Science” adı altında siyaset bilimiyle ilgili bazı dersleri kapsayan geniş bir program sunuyordu. ABD'deki tüm üniversiteler gibi Maryland Üniversitesi'nin sosyal bilim içerikli bölümlerinden mezun olanların diplomalarında da Bachelor of Science değil Bachelor of Arts ifadesi yer alır. Diploma üzerinde bölüm adının açıkça yazılmaması ve kampüsün belirtilmemesi format açısından da şüphe oluşturuyor.

- Hakan Fidan’ın eğitim geçmişiyle ilgili dikkatli biçimde ele alınması gereken başka bir husus daha var: YÖK denklik meselesi. Yurtdışı diplomaların Türkiye’de geçerli olabilmesi için YÖK tarafından tanınması şarttır. UMUC gibi uzaktan eğitim ağırlıklı kurumlar için YÖK denkliği otomatik verilmez. Bireysel değerlendirme yapılır, çoğu zaman ret ya da sınırlı denklik kararı çıkar. YÖK mevzuatı bu konuda nettir. Aynı dönemde benzer bir görevde bulunan başka kaç astsubaya YÖK tarafından bu nitelikte bir denklik belgesi düzenlendi? Fidan’ın durumu bir istisna mı, yoksa daha önce benzeri uygulamalar oldu mu?

- Hakan Fidan’ın transkriptine ilişkin detaylar, hangi dersleri aldığı, bu dersleri nasıl ve nerede tamamladığı, YÖK’ten nasıl denklik aldığı ve yüksek lisansa nasıl kabul edildiği tüm belgeleriyle birlikte derhal ve eksiksiz biçimde açıklanmalıdır.