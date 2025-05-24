CHP'li Tanal gündeme getirdi, Emniyet inceleme başlattı: 'Plakası kapatılan polis otobüsü'

CHP Şanlıurfa Milletvekili, Boğaziçi Köprüsü'nde görüntülenen otobüsleri X hesabından paylaştı.

Otobüslerin plakasının 'polis' ibaresi ile kapalı olduğu görüntülendi. Tanal, "İstanbul’un göbeğinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görüntülenen iki otobüs, emniyet aracı olmamasına rağmen, arkalarına kartondan kesilmiş “POLİS” yazısı yapıştırılmış şekilde trafikte dolaşıyor" ifadelerini kullandı.

Tanal, paylaşımında şunları kaydetti:

"KARTONDAN DEVLET, SLOGANDAN EMNİYET OLMAZ! BU ARAÇLARLA POLİS Mİ TAŞINIR? BU NASIL CİDDİYETSİZLİK?

İstanbul’un göbeğinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görüntülenen iki otobüs, emniyet aracı olmamasına rağmen, arkalarına kartondan kesilmiş “POLİS” yazısı yapıştırılmış şekilde trafikte dolaşıyor. Üstelik bu otobüslerin camlarında “Allah korusun” yazıyor, bir özel şirkete ait, üzerinde firmanın adı açıkça yazılı! Camlar ise çocuk isimleri ve süslemelerle dolu!

Bu rezillik kabul edilemez! Bu otobüsler gerçekten polis taşıyorsa, sormak zorundayız:

Devletin kendi araçları mı kalmadı?

Emniyet mensubu, camında slogan yazılı otobüslerle mi sevk ediliyor?

Kamu görevi kartonla, sloganla mı yürütülür?

Bu olay sadece bir usulsüzlük değil, hukukun ve devletin ciddiyetinin ayaklar altına alınmasıdır.

Türk Ceza Kanunu 204. madde açık: Resmî sıfatı, plakayı, işareti sahte şekilde kullanan kişi ağır ceza ile yargılanır!

“Allah korusun” yazısıyla bu suç örtülemez. İnanç, suistimale gerekçe yapılamaz. Polis teşkilatını bu görüntülerle temsil etmeye kalkmak, devlete hakarettir!

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne soruyoruz:

1. Bu otobüsler kimindir?

2. Karton “POLİS” plakalarını kim yaptı?

3. Bu araçlara nasıl müsaade edildi?

Devleti kartona, emniyeti sloganlara teslim eden anlayış, millete güven veremez! Bu tablo; hukuk değil, kaostur! Güvenlik değil, maskaralıktır! Sorumlular hakkında derhal işlem yapılmalıdır! Kamu düzeni, gösterişle değil, hukukla korunur!"

İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan İstanbul’da bazı otobüslerde "polis" ibaresinin uygunsuz şekilde kullanıldığına dair görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Güvenlik hizmetlerimizin etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bazı toplumsal konulardaki güvenlik ihtiyacı nedeniyle kimi zaman geçici olarak kiralık araçlar temin edilmektedir. Görüntülerde yer alan ve plakasına 'polis' ibaresi eklenmiş olan otobüsler de bu kapsamda geçici olarak görevlendirilen kiralık araçlardır. Bu kiralık araçların EDS sisteminden cezai işlem yapılmaması için görevli personel tarafından plakaların kapatılması ve plaka yerine 'polis' ibaresinin yazıldığı anlaşılmıştır. Bu uygulama kesinlikle teşkilatımızın kurumsal kimliğiyle bağdaşmamakta ve tarafımızca da böyle bir uygulama yapılmamaktadır. Söz konusu görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.