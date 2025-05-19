CHP'li Mahmut Tanal'dan '19 Mayıs' mesajı: 'Gençliğe çağrımızdır; siz olmadan Saray rejimini değiştiremeyiz!'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs 1919’un Milli Mücadele’nin başlatıldığı gün olduğunu belirtti. Tanal, “Tarih, dün olduğu gibi bugün de vatanı kurtarmak için antidemokratik uygulamalar ve adaletsizlik karşısında susmayan gençliğin hikayesini mutlaka yazacaktır” dedi.

"GENÇLİK BİR KEZ DAHA ÜLKENİN ÜZERİNDEKİ ÖLÜ TOPRAĞINI KALDIRMAK İÇİN VAR GÜCÜYLE HAREKETE GEÇMİŞTİR"

19 Mart darbesine karşı sokağa çıkan gençliğin, 1919’da vatanı uğruna savaşanların mirasçıları olduğunu ifade eden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı başlayan eylemlerde barikatı yıkan İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin attığı ilk adım ve diğer üniversite gençliğinin mücadelesi uzun yıllar anılacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözü bugün bir kez daha haklılığını göstermiştir. Çünkü gençlik bir kez daha ülkenin üzerindeki ölü toprağını kaldırmak için var gücüyle harekete geçmiştir! Evet, bütün ümidimiz gençliktedir; gençlik geleceğimizdir” ifadelerini kullandı.

"GENÇLİK OLMADAN SARAY REJİMİNİ, TEK ADAM İKTİDARINI DEĞİŞTİREMEYİZ"

Bugün gençlerin bir yandan ülkenin geleceği için saray rejimine karşı hak, hukuk mücadelesi verdiklerini; diğer yandan kendi gelecekleri için de mücadeleyi sürdürdüklerini ifade Tanal, şunları kaydetti:



“Bugünler ülkemiz açısından bir kırılma noktasıdır. Gençliğin içine hapsolduğu yoksulluğu, işsizliği ve güvencesizliği biliyoruz. İrade gaspına son verilmesi, adaletin işler hale gelmesi, yoksulluğun sona ermesi ve yaşanabilir bir Türkiye için mücadelemiz sürüyor. Ama bu yolda en ihtiyaç duyduğumuz gençliktir; onun iradesi, onun heyecanı ve onun değiştirici gücüdür. Bu sebeple gençliğe çağrımızdır: Saray rejimini, tek adam iktidarını siz olmadan değiştiremeyiz. İlk fırsatta erken seçimle değiştirene kadar birlikte, bir arada mücadeleye çağırıyoruz.”