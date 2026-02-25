CHP'li Tanrıkulu'ndan İçişleri Bakanı Çiftçi'ye 'uyuşturucu ile mücadele' tepkisi: Sadece rakam açıklamakla değil, önleyici politikaların geliştirilmesiyle mümkün olur

İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 958 kilo uyuşturucu madde ile 1,2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve gözaltına alınan 1699 şüpheliden 888'inin tutuklandığını duyurdu. Dün bakanlık tarafından yapılan açıklama üzerine bugün CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Tanrıkulu konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada,

"Bu denli yüksek miktarda uyuşturucu maddenin kısa bir süre içerisinde ele geçirilmiş olması, Türkiye’nin uluslararası uyuşturucu trafiği içerisindeki konumu, uyuşturucunun ülkeye giriş güzergâhları, organizasyon yapıları ve bu suçtan elde edilen ekonomik büyüklük konusunda ciddi soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir.

Kamuoyuna açıklanan veriler, uyuşturucu arzının boyutunun ne kadar büyük olduğunu gösterirken, bu sorunun yalnızca operasyonel başarı açıklamalarıyla değil, bütüncül, şeffaf ve hesap verebilir bir mücadele politikasıyla ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, İçişleri Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğum yazılı soru önergesi ile;

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin türleri ve miktarları, hapların etken madde dağılımı ve olası uluslararası bağlantıları, operasyonların hangi güzergâhları hedef aldığı, yakalanan kişilerin profili ve organizasyon yapıları, ele geçirilen uyuşturucunun ekonomik büyüklüğü, uyuşturucu ile mücadelede yürütülen stratejik planlama ve hedefler gibi birçok kritik sorunun yanıtlanmasını talep ettim.

Uyuşturucu ile mücadele, sadece rakam açıklamakla değil, toplumun doğru bilgilendirilmesi, risklerin açıkça ortaya konulması ve etkin önleyici politikaların geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Türkiye’nin gençlerini, çocuklarını ve toplumun geleceğini tehdit eden uyuşturucu sorununun tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve etkin biçimde mücadele edilmesi, devletin en temel sorumluluklarından biridir.

Kamuoyunun bu konuda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.