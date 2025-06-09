CHP’li Tanrıkulu'ndan 'trafikte hız denetimi' tepkisi: 'Devlet vatandaşına tuzak kurmaz!'

Kurban Bayramı’nı memleketinde geçiren CHP Diyarbakır Milletvekili
Sezgin Tanrıkulu, taksi esnafıyla bir araya geldi.
Görüşmede bir taksi şoförü, “Son bir ayda 50 bin lira ceza
kesildi. İki ay çalışsak bu parayı çıkaramayız. Allah hakkımızı
bırakmasın" diyerek sitemini dile getirdi.
“DEVLET VATANDAŞINA TUZAK KURMAZ”
Taksicilerle yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapan
Tanrıkulu, Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte artan hız denetimlerine
tepkilerini dile getirdi.
“Devlet vatandaşına tuzak kurmaz” diyen Tanrıkulu, “Kurallar
suç işlemeyi alışkanlık haline getiren trafik magandalarına göre değil bütün
yurttaşlar bakımından öngörülebilir bir biçimde tasarlanmalı ve uygulanmalı.
Kurallar dönemsel mali ihtiyaçlara bütçe açıklarını kapatmaya göre değil her
yurttaşımızın uyacağı standartlarda olmalıdır. Bayram için yola çıkmış birçok
yurttaşımızdan yüzlerce şikayet geldi. Şehir içlerinde aynı konudan mustarip
çok fazla esnafımız var” dedi.