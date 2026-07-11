CHP'li Tezcan: ‘Atanmışlarının örgütümüzün seçtiklerini görevden almalarını tanımıyoruz’

CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Evrim Karakoz, Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve yönetiminin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınmasına ilişkin İl Başkanlığı binasında açıklama yaptı.

CHP'nin kuruluş sürecine değinerek partisinin gücünü milletten, örgütünden ve üyelerinden aldığını belirten Bülent Tezcan, "Cumhuriyet Halk Partisi meşruiyetini üyesinden ve milletinden alır. Cumhuriyet Halk Partisi meşruiyetini saraydan ya da sarayın yargısından almamıştır. Almadı, almayacak. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi örgütü üzerinde, saray yargısı merkezinde oluşturulmuş çok ağır bir operasyonla karşı karşıyayız. Üyenin seçtiği, delegenin seçtiği, milletin kabul ettiği ve milletin sandıkta birinci parti yaparak tasdik ettiği, ödüllendirdiği irade; rahatsız olan Erdoğan'ın, sarayın ve onların yargısının talimatıyla Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır" dedi.

Tezcan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nde sarayın atadıkları, örgütün seçtikleriyle kavga hâlindedir. Bu mücadele partinin kendi içindeki bir mücadele değildir. Bu mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içi mücadelesi değildir. Bu mücadele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine saraydan uzatılan elle ile milletle kavga eden, milletin desteğini kaybeden saray iktidarıyla milletin kavgasıdır. Saraydan meşruiyet devir almaya çalışanlar, örgütten meşruiyet kazanamayanlar, dört kurultayda çıkıp aday olmaya dahi cesaret edememiş olanlar ve bundan sonra da ne örgütten ne de milletten meşruiyet alamayacağını bilenler; saray iktidarıyla ittifak içerisine girmiş ve milletten aldığı yetkiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluş kodlarına uygun bir şekilde yöneten kadrolarla mücadeleye girişmiştir. Onun için bu mücadele, sarayın atadıklarıyla örgütün seçtikleri arasındaki mücadeledir. Adını doğru koyalım: Bir tarafta sarayın atadıkları, diğer tarafta örgütün seçtikleri vardır. Örgüt kendi içinde yanlış yapar. O yarıştan memnun olan da olur, olmayan da olur. Ama bunun yolu yeniden üyeyi ve delegeleri toplayıp onların huzuruna çıkmaktır. Erdoğan'ın yargısından iktidar dilenmek değildir. Erdoğan'ın hâkimlerinden, talimatlı mahkemelerinden iktidar beklemek değildir. Sarayın kapısında parti yönetimini almak için kuyruğa girmek değildir. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi, son dönemde Aydın il örgütümüzde de il başkanımız ve seçilmiş il yönetimimiz görevden alınmıştır. Sarayın atadıkları, örgütün seçtiklerini görevden alma yoluna gitmişlerdir. Önümüzdeki mücadele, böyle bir mücadeledir."

TEZCAN'DAN ÇANKAYA BELEDİYESİ'NE OPERASYON AÇIKLAMASI

Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tezcan, "Bu sabah Çankaya'da İstanbul'dakine benzer bir süreci yaşıyoruz. Çankaya, Türkiye'nin kalbidir. Çankaya'yı alacağımızı, yani Çankaya Köşkü'nü ve Atatürk'ün koltuğunu yeniden alacağımızı bildikleri için İstanbul'da başlattıkları operasyon furyasını NATO Zirvesi bittikten sonra Ankara'da devam ettiriyorlar. Aykut Çelik'in Ankara Cumhuriyet Başsavcısı yapılmasından belliydi. Bütün bu operasyonları kurgulayan aklın bir aktörü olan İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek, Ankara'ya Adalet Bakanı olarak geldi. Başsavcı yardımcılarını da kritik noktalara, ya bakan yardımcılığına ya da başsavcılıklara getirdi. İşte Aykut Çelik de İBB kumpas soruşturmasındaki ekibin bir parçasıdır. Şimdi Ankara'ya başsavcı oldu" dedi.

"SARAYIN KÖTÜ AKLIYLA MÜCADELE EDİYORUZ"

CHP'yi adaysızlaştırma, lidersizleştirme, kurumsuzlaştırma hesabı yapıldığını belirten Tezcan, "Bir tarafta sarayın yargısıyla ve sarayın kötü aklıyla mücadele ediyoruz. Diğer tarafta millet ortada da milleti boğazlamaya dönük bu kavgasına sırtını dayayıp parti içi iktidarı elde tutmak pahasına sarayla iş birliği yapan bir grupla karşı karşıyayız. Ne yaptıklarını biliyoruz. Oyun, Cumhuriyet Halk Partisinin millî mücadele, millî bağımsızlık ve tam bağımsız Türkiye davasına karşı oynanan bir oyundur. O davaya kasteden bir oyundur. Üç temel süreç yürütülüyor. Cumhuriyet Halk Partisini adaysızlaştırma, lidersizleştirme hesabı, kurumsuzlaştırma hesabı yürüyor. Bu iktidarın, bu sarayın üç aklı var: Biri adaysızlaştırmak, diğeri lidersizleştirmek, bir diğeri ise kurumsuzlaştırmak. Bu üç oyunu da boşa çıkarıyoruz, çıkaracağız" diye konuştu.

"HİKMET SAATÇI BİZİM SEÇİLMİŞ İL BAŞKANIMIZDIR"

Görevden alınan İl Başkanı Saatçı ve yönetimine de destek veren Tezcan, "Sarayın atanmışlarının örgütümüzün seçtiklerini görevden almalarını tanımıyoruz. Kabul etmiyoruz. Bu tezgâhla her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz. Hikmet Saatçı bizim seçilmiş il başkanımızdır. Görevden alınan yöneticiler bizim seçilmiş yöneticilerimizdir. İlçe başkanlarımızla ilgili laf dolaştırıyorlar. Hepsi başarılı, çalışkan ilçe başkanlarımızdır. Hepsinin alnımızın akı, başımızın üstünde yeri vardır. Şimdi belli isimleri dolaştırıyorlar. Onlar bizim seçilmiş ilçe başkanlarımız, ilçe yönetimlerimizdir. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmek istiyorsanız adres 2 milyon üyedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmenin adresi, saraya biat eden yargıçların kapısından alınan yetki değildir. Saraydan yetki alarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmeye kalkanlar, sarayın marabası olmaya talip olmuş insanlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmeye layık insanlar değil. Onun için biz bunu tanımıyoruz. Buna karşı 81 vilayette nasıl mücadele ediyorsak Aydın'da da mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmek isteyen örgüte gelecek. Saraydan meşruiyet alarak, Erdoğan'dan yetki alarak Cumhuriyet Halk Partisi yönetilmez, yönetilemeyecek. Bunu hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

KARAKOZ: SARAYIN MUHALFETİ OLMAK İSTEMİYORUZ

Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da ekonomik sorunlara değinerek başladığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu ülkede çok derin bir yoksulluk var. Bu ülkede çok ciddi ve bitmeyen bir ekonomik kriz yaşanıyor. Emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin ve esnafın hâli ortada. İnsanlar mutsuz, umutsuz. Ancak bu butlan yönetimi bu memlekette yaşayan insanların derdine deva olacak söylemler üretmek yerine, AKP iktidarına muhalefet etmek yerine, AKP iktidarına söz söylemek yerine bunların hiçbirini yapmıyor. Parti içinde seçilmiş il başkanlarımızı, seçilmiş ilçe başkanlarımızı, seçilmiş kadın kolları başkanlarımızı ve gençlik kolları başkanlarımızı görevden alıyor. Parti üyelerimizi disipline veriyor. Şartları oluşmuş olmasına, kanunen ve tüzük gereği kurultayı yapmak zorunda olmasına rağmen tedbir bahanesinin arkasına sığınarak kurultay yapmıyor. Biz kurultay istiyoruz. Olağanüstü kurultay istiyoruz. Örgütlerimiz kurultay istiyor. Biz sarayın muhalefeti olmak istemiyoruz. Biz gerçek Cumhuriyet Halk Partililer olarak iktidar olmak istiyoruz, iktidara yürümek istiyoruz. Birinci parti olduğumuz günden beri sürekli saldırı altındayız. Sürekli iktidarın baskısı altındayız. Sürekli AKP yargısının operasyonlarıyla karşı karşıyayız. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi engelleri çıkarırlarsa çıkarsınlar, herkesi görevden alsalar da, herkesi disipline verseler de biz Genel Başkanımız ve liderimiz Özgür Özel'in liderliğinde onunla birlikte el ele vereceğiz. Durmadan çalışacağız ve AKP iktidarını sonlandıracağız. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, kimse mutsuzluğa kapılmasın. Çünkü iktidara inanan, değişime inanan, bu ülkenin güzel geleceğine inanan milyonlarla beraberiz. Milletle beraberiz."

SAATÇI: ÖZEL'İN YANINDAYIZ

Görevden alınan İl Başkanı Hikmet Saatçı ise görevde alınma kararını tanımadığını belirterek "Bizim seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. O nerdeyse biz de onun yanındayız. Biz mücadelemizi halkımızla beraber, nerede olursa olsun yaparız. Bu binalar olsun ya da olmasın; biz çadır kurar, mücadelemizi çadırda da sürdürürüz. Mücadele halkın içinde yapılır. Biz halkla beraber yürüyeceğiz. Liderimiz Özgür Özel'le birlikte bu halkın iktidarını kuracağız. İlk yapılacak seçimde iktidarı alacağız. Bundan emin olun. Hep birlikte, el ele vererek iktidar olacağız" dedi.