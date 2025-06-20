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CHP'li Ulaş Karasu'dan 'THY' iddiası: 'Fahrettin Altun'un avukatından danışmanlık alındı'

CHP'li Ulaş Karasu'dan 'THY' iddiası: 'Fahrettin Altun'un avukatından danışmanlık alındı'

20.06.2025 12:06:00
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ANKA
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CHP'li Ulaş Karasu'dan 'THY' iddiası: 'Fahrettin Altun'un avukatından danışmanlık alındı'

CHP'li Ulaş Karasu, "60 hukukçusu olan THY’nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatından hukuk danışmanlığı hizmeti aldığını" söyledi. Karasu, "Siyasi çıkarları için hukuku ayaklar altına alanlar, arpalık haline getirdikleri kurumlarda, sonuna kadar yağlı ballı işler yapmaktan çekinmiyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, THY Anonim Ortaklığı’nın 2024 yılı hesap ve faaliyetlerine yönelik olağan genel kurul toplantısının geçen ay gerçekleştirildiğini belirtti.

"60 HUKUKÇUSU OLAN THY..."

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fatmanur Altun ile Hüseyin Keskin'in yönetim kurulu üyeliklerine son verildiğini ifade eden Karasu, şunları kaydetti:

"Yerlerine gelenlerden Özkan Yavuz, AKP'den 2019'da belediye başkan adayı olmuş, Gülden Nacar gelmiş AKP İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı yapmış.

Üstüne bir de yaklaşık, 60 hukukçusu olan THY’ye dışarıdan hukuk danışmanlığı hizmeti alınmış. Kimden alınmış? Sezgin Tunç isimli bir avukattan alınmış. Bu kişi aynı zamanda Fatmanur ve Fahrettin Altun'un avukatları.

Yine THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin kardeşi Kemal Ekşi THY Kadıköy'de satış müdürü olmuş, oğlu Melih Ekşi de THY’nin şirketi olan TCI'da işe girmiş.

Görülüyor ki siyasi çıkarları için hukuku ayaklar altına alanlar, arpalık haline getirdikleri kurumlarda, sonuna kadar yağlı ballı işler yapmaktan çekinmiyorlar. Günü gelince, hepsinden yargı yoluyla hesap sorulacak."

 

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