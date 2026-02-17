CHP'li Umut Akdoğan bu kez Erzurum'da TRT'yi protesto etti: 'Vergilerimizi helal etmiyoruz'

Daha önce TRT Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya stüdyoları önünde eylem yapan Akdoğan, bu kez TRT Erzurum Müdürlüğü önünde açıklamalarda bulundu.

Akdoğan, TRT’nin yayın politikalarını sözlerle eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Parti Meclisi Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Ardahan İl Başkanı Yunus Dündar ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğdu ile birlikte TRT binası önünde konuşan Akdoğan, birkaç ay önce attığı bir tweeti hatırlattı.

"TÜRKİYE'DE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI"

Akdoğan, "Pazartesi günü TRT’ye çıkacağım dedim, Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Oysa bir milletvekilinin TRT’ye çıkması anormal bir durum değildir. Ama öyle bir noktaya geldik ki, CHP’li bir milletvekilinin TRT’ye çıkması olağanüstü bir olay gibi algılandı" dedi.

Akdoğan, Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının duruşmalarının TRT’den canlı yayınlanması çağrısını yineledi. "Madem 4 bin sayfalık iddianame hazırladınız, madem bu iddialarınızın arkasındasınız Türkiye’de bu kadar büyük bir dava görülüyor, TRT bunu canlı yayınlasın; kim dürüst, kim namuslu, kim ahlaklı herkes görsün. Bu konudan bile kaçılıyor. Sayın Devlet Bahçeli 'gerekirse canlı yayınlansın' derken, AK Parti ve MHP hayır oyu veriyor" diye konuştu.

TRT’nin kamu yayıncılığı görevini yerine getirmediğini savunan Akdoğan, "AK Parti iktidarı döneminde TRT’ye harcanan parayla Erzurum baştan sona yeniden yapılabilirdi. İstanbul gibi deprem riski yüksek bir şehirde bu paralar depremle mücadelede kullanılabilirdi" dedi.

"CHP'LİLER OLARAK TRT'DEN RAZI DEĞİLİZ"

Konuşmasının sonunda protestoların süreceğini vurgulayan Akdoğan, şunları kaydetti:

"Eskiden televizyon çalışmayınca ya fişi çekilip takılırdı ya da tepesine vurulurdu. Biz de bugün Erzurum'a TRT'nin fişini çekip takmaya, tepesine vurmaya geldik. CHP’liler olarak TRT’den razı değiliz. Vergilerimizin TRT’ye giden kısmını helal etmiyoruz. İmamoğlu ve yol arkadaşlarının duruşmalarının TRT’den canlı yayınlanmasını istiyoruz. Bunu Ankara’da, İzmir’de söyledim; bundan sonra gittiğim yerlerde de söyleyeceğim."