CHP'li Vehbi Bakırlıoğlu'ndan Bakan Kurum'a 'rezerv alan' tepkisi

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bugün gerçekleştirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçe görüşmelerinden önce konuşma yaptı.

Deprem bölgesinde rezerv alan tartışmalarına ilişkin konuşan Bakırlıoğlu, “Deprem bölgesindeki insanların sağlam evleri yıkıldı, konteynerlere gönderildiler. 150 metrekarelik evleri yıkıldı, yerine 75 metrekarelik evler verildi. Bu memlekette rezerv alan mağdurları var, bir de rezerv alan zenginleri var. Bu ülkede eğer holdingsen, Malatya’daki binalarını alıyorlar, İzmir’de, Çeşme’de Alaçatı’da en kupon arazileri veriyor. Burada rezerv alan mülksüzleştiriyor, iş zengine geldiği zaman zenginler mülküne mülk katıyor. Bugün bakana (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum) bunun hesabını soracağız” dedi.

‘DUYDUĞUMA GÖRE DESEYDİM SORUŞTURMA AÇARLARDI’

Geçen yıl konuya ilişkin yargı işlemlerinin ‘soruşturmaya yer yok’ yanıtıyla sonuçlandığını söyleyen Bakırlıoğlu, “Eğer benim kod adım ladin, meşe, çınar olsaydı büyük ihtimalle beni dikkate alacaklardı. Duyduğuma göre deseydim, iftiracı, itirafçı olsaydım muhtemelen soruşturma açarlardı” ifadelerini kullandı.