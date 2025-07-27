CHP'li vekil Hasan Öztürk yangın yerinden aktardı: 'Bir pikabın benzin dökerek ateşlediği şeklinde bilgi aldık'

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa'da devam eden yangınlara ilişkin yangın bölgesinden bir açıklama yaptı.

Videolu mesajda Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Harmancık'tayız. Buranın 6-7 noktasında yangın hala devam ediyor. Hepimizi şaşırtıyor, bu kadar çok bölgede nasıl yangın olabilir diye. Kışmanlar kavşağı, burayla hiç alakası olmayan 6-7 köyü etkileyecek bir alanda 8-10 ağacı kapsayacak yoğun çam ağacının olduğu bir yerde yangın başlangıcı ihbarı aldık. Hızlıca müdahale ettik ama aldığımız bilgi 03 plakalı bir pikabın orayı benzin dökerek ateşlediği şeklindeydi. Müdahale etti ekipler, söndürdü. Benzin kokusu da vardı. Jandarmaya da gerekli uyarıları yaptık. Maalesef aynı anda farklı noktalarda başlayan yangınlar aklımıza kötü şeyler getiriyor. Görgü tanıklarının ifadeleri de bunu doğrular gibiydi. Yakından takip ediyoruz."