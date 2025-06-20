CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan şehit yakınları ve gaziler için çağrı: 'Kahramanlarımızın borcunu ödeyelim'

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanındaki 105’ten fazla il ve ilçede, 190’dan fazla şehit ve gazi derneğini ziyaret ettiğini bildirdi.

Şehit aileleri ve gazilerin, vatanın birliği için en büyük fedakarlığı yaptığına dikkati çeken Bağcıoğlu, açıklamasında, "Onların yaşam koşulları her geçen gün kötüleşiyor. Bu, sadece bir sorun değil; millet olarak kahramanlarımıza sırt çevirme utancıdır. Bu vefasızlığa dur deme zamanı" ifadelerine yer verdi.

Partisinin "Kahramanlara Vefa Çalıştayı"nın ardından şehit aileleri ve gazilerin temel sorunlarını çözmek için 18 kanun teklifi hazırladığını ancak bu tekliflerin Meclis gündemine alınmadığını aktaran Bağcıoğlu, "Bu teklifler, kahramanlarımıza borcumuzu ödemek için bir başlangıç. TBMM’yi, bu vefa borcunu yerine getirmeye çağırıyoruz. Kimden geldiğine bakmaksızın, şehit aileleri ve gazilerimizin haklarını savunan her öneriyi destekleyeceğiz. Bu, siyaset üstü bir namus meselesidir" ifadelerini kullandı.

"VATAN İÇİN CANINI VERENLERİN AİLESİNE SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU''

CHP'nin şehit yakınları ve gazilere yönelik 15 maddelik yerel yönetim destek paketini Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla tüm belediyelere ulaştırdığını bildiren Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehitlik ve gazilik, hiçbir maddi değerle ölçülemez. Anayasa’nın 61. maddesi, devletimizi kahramanlarımıza yaraşır bir yaşam sunmaya mecbur kılar. Yerel yönetimler, bu vefanın öncüsü olmalı. Önümüzdeki günlerde temasları artırarak sorunları tekrar Meclis gündemine taşıyacağız. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz asgari ücretin altında maaş alıyor, hastanelerde katkı payı ödüyor, istihdam hakları kısıtlanıyor. Terörle mücadelede yaralanıp ‘gazi’ sayılmayan kahramanlarımız var. Bu utanç verici tablo, acil çözüm bekliyor. Tüm partileri, bu kutsal davada birleşmeye davet ediyoruz. Vatan için canını verenlerin ailesine sahip çıkmak, hepimizin boynunun borcudur."