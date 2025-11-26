CHP’li Yankı Bağcıoğlu, parti programını detaylandırdı: ‘Savunma sanayisi ileri gidecek’

CHP, geçtiğimiz cuma günü paylaştığı 128 sayfalık parti programı taslağında ülkeyi yönetmeye dair vizyonunu ortaya koyarken, belgenin ulusal güvenliğe ilişkin kısımları dikkat çekti. Bir ülkenin güvenliğinin, demokratik kurumların güçlendirilmesi, sosyal adaletin sağlanması ve toplumsal barışın tesis edilmesiyle sağlanabileceği belirtilen programda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasetten arındırılacağı ve caydırıcı olmasını sağlayacak tüm adımların atılacağı kaydedildi.

FARKLI ALANLARDA REFORMLAR

Programda, askeri eğitim sisteminin günün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde revize edileceği, askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarının yeniden açılacağı, astsubay meslek yüksekokullarının ise kademeli olarak dört yıllık yapıya dönüştürüleceği kaydedildi. Tüm askeri okulların ve harp akademilerinin, seviyelerine göre, Kuvvet Komutanlıkları veya Genelkurmay Başkanlığı emrinde görev yapacağı aktarıldı. Askeri sağlık sistemi ile ilgili ise, “Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ortamında tıbbi destek, harp cerrahisi ve travma tedavisi, yanık tedavisi, uçuş-dalış hekimliği gibi uzmanlık alanlarındaki kabiliyetler yeniden kazanılacaktır” sözleri kullanıldı. Programda savunma sanayisinin ‘milletin ortak eseri’ olduğu belirtilirken, bu alanda devlet desteklerinin genişletileceği, liyakat temelli olmayan atamalara son verileceği ifade edildi.

‘SAVUNMA SANAYİSİ ÇOK ÖNEMLİ’

CHP’nin Millî Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, parti programının, ilerleyen süreçte yayımlanacak hükümet programı ve politika belgesiyle detaylandırılacağını kaydederken, bazı hususların altını çizdi. “Savunma sanayisi çok önemli” diyen Bağcıoğlu, “Burada duraksamaya, projeleri iptal etme gibi eylemlere ve bunlarla ilgili dezenformasyona kesinlikle karşıyız. Kabul etmiyoruz. Özel sektörde başarılarıyla gurur duyduğumuz firmalarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarımızı daha da ileri götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ASKERİ SAĞLIK-EĞİTİM-YARGI SİSTEMLERİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrası pek çok askeri yapının değiştiğini anımsatan Bağcıoğlu, askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirtirken, “Bu iş 3-5 hastane açmayla olmaz. Askeri sağlık sistemi kademeli bir sistem, Birinci basamaktan, kıtalardan, birliklerden, gemilerden başlayıp, mükemmeliyet merkezi olan sağlıkta, askeri tıp akademisine kadar gidiyor. Kurumsal kültür kritik” sözlerini sarf etti. Bağcıoğlu, askeri eğitim sistemi ile ilgili, “TSK’nın şu anda lisansüstü eğitim veren enstitüleri var. O enstitülerin lisansüstü eğitimlerinin Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yürütülmesi, MSÜ’nün savunma alanında, dünya çapında bir think-tank düşünce kuruluşu haline gelmesini istiyoruz. Burada enstitüleri eski harp akademileri ile de karıştırmamak gerekiyor” görüşünü paylaştı. Askeri yargı sistemi konusunda ise, geçmişteki Askeri Yüksek İdari Mahkemelerine ihtiyaç olmadığını ifade eden Bağcıoğlu, “Ama kıtalarda disiplini sağlayacak bir mekanizma içerisinde, askeri yargı sisteminin tekrar revize edilerek getirilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

KOMUTANLIK YAPILARI İLE ÖZLÜK HAKLARI

Bağcıoğlu ayrıca, “Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı imkân kabiliyeti açısından, gerginlikte, krizde, harpte Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerini destekleyecek, beraber hareket icra edebilecek pozisyonda. Ancak birbirlerinden ayrı kuvvetler gibi, alternatifler gibi düşünülüyorlar. İşbirliğini artıracak düzenlemeler gerekiyor” sözlerini kullandı. TSK’nin yapısıyla ilgili, “Hiyerarşi gereği, üç kuvvet komutanı Millî Savunma Bakanına değil, Genelkurmay Başkanına bağlı olmalı” diyen Bağcıoğlu, şehit ailelerinin, gazilerin, muvazzaf ve emekli personelin şartlarının da iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.