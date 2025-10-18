CHP'li Yavuzyılmaz: Nadir toprak elementlerinin ham madde olarak yurt dışına satışını yasaklayan bir kanun teklifini TBMM'ye sunacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "AKP'ye hodri meydan diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak nadir toprak elementlerinin ham madde olarak yurt dışına satışını yasaklayan bir kanun teklifini TBMM’ye sunacağız. Bakalım AKP’li milletvekillerinin elleri bu kanun teklifine, evet demek için mi, hayır demek için mi kalkacak" dedi.

Yavuzyılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementleriyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Klasik bir AKP kurnazlığıyla açıklama yapan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı aydınlatalım. Eskişehir Beylikova’daki kompleks cevher sahası ve tesisleri için ÇED Olumlu Kararı kesinleşmiştir. ÇED süreçlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin itiraz ettiği husus; ilgili madencilik faaliyetleri değil, ÇED sürecindeki eksikliklerdir. Zira AKP, ÇED sürecini de savsaklamıştır. Kurumlardan bir noter gibi önlerine gelen ÇED belgelerini onaylamaları istenmiştir. Amaç, buradan çıkan nadir toprak elementlerinin hammadde olarak yurt dışına satılması değilse, sürdürülebilir bir madencilik için nihai ÇED Raporunun eksiksiz olması gerekir. Ancak ÇED Raporunda; nadir toprak elementlerinin üretim sürecinde yan ürün olarak çıkacak toryumun radyoaktivite özelliğinin maden sahasına, insanlara ve tarıma kısa ve uzun vadeli etkisi belirtilmemiştir.

"BAKALIM AKP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ 'EVET' DİYECEK Mİ?"

Radyoaktif atık oluşması durumunda bertaraf yönteminin ne olacağı belirsizdir. ÇED’e itiraz sürecinde, Eti Maden İşletmesi’nin proje kapsamındaki işleri aynen devam etmiştir. Yani AKP’nin elini kolunu tutan olmamıştır. Buna rağmen Eti Maden İşletmeleri Sayıştay Denetim Raporuna göre; Bölgede Nadir toprak elementleri keşfi yıllar öncesine dayanmasına rağmen, (ve AKP 23 yıldır tek başına iktidarda olmasına rağmen) endüstriyel tesis kurulumuna dair bugüne kadar hiçbir gelişme olmamıştır. AKP’ye hodri meydan diyoruz! Cumhuriyet Halk Partisi olarak nadir toprak elementlerinin ham madde olarak yurt dışına satışını yasaklayan bir kanun teklifini TBMM’ye sunacağız. Bakalım AKP’li milletvekillerinin elleri bu kanun teklifine, evet demek için mi, hayır demek için mi kalkacak!"