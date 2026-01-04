CHP'li Yazgan'dan Sarıkamış programında Atatürk'ün anılmamasına tepki!

Edirne Doğu Anadolu Yardımlaşma Derneği tarafından 3 Ocak’ta, Sarıkamış Harekatı’nın 111. Yılı dolayısıyla düzenlenen törende cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anılmaması salonda tansiyonu yükseltti.

KATILIMCILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Törenin başlangıcında gerçekleştirilen saygı duruşu sırasında Atatürk’ün anılmaması ve saygı duruşunun şehit ve gaziler için yapılacağının ifade edilmesi üzerine CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan başta olmak üzere katılımcılar tepki gösterdi.

CHP’li Baran Yazgan, ulu önderin anılmaması üzerine “Atatürk kırmızı çizgimiz” dedi.

Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından Atatürk’ün anılmasıyla tören devam etti.