CHP'li Zeybek'ten Bahçeli'nin açıklamasına sert tepki: 'Huzur' baskıyla ve dayatmayla gelmez'

3.02.2026 13:26:00
MHP lideri Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" açıklamasına tepki gösteren CHP'li Gökan Zeybek "Huzur baskıyla ve dayatmayla gelmez! Halkın talebi; kayyum anlayışının zerresinin kalmadığı bir Türkiye’dir. Sonra huzur gelecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında sarf ettiği "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" ifadelerine yanıt verdi.

"HUZUR BASKIYLA VE DAYATMAYLA GELMEZ"

"Madem 'huzur' isteniyor önce halkın iradesine saygı gösterilecek. İrade gasbedilmeyecek" diyen Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şişli’de, Esenyurt’ta, Tunceli Ovacık’ta demokrasiye saygı gösterilmediği sürece KAYYUM ANLAYIŞI BİTİRİLMEDİĞİ sürece SEÇİLMİŞ belediye başkanları görevden alınırken huzurdan ve adaletten söz etmek eksik kalıyor.

Belediyelere kayyum uygulaması demokrasinin tam kalbine saplanmış bir bıçak gibi ve göz göre göre oluyor! 'Huzur' baskıyla ve dayatmayla GELMEZ! HALKIN TALEBİ! Kayyum anlayışının zerresinin kalmadığı bir Türkiye’dir. Sonra HUZUR gelecektir."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"MHP ve Cumhur İttifakı nereden kaynaklanırsa kaynaklansın küçük siyasi hesapların kendi ayaklarına pranga vurmasına izin vermeyecektir. Hiçbir Türkiye sevdalısı buna göz yummayacaktır. Bilakis, her gün biraz daha kenetlenip büyüyerek Süper Güç Türkiye yolundaki yürüyüşümüz devam edecektir. Bu aziz vatan hepimizindir, temel varoluş sebebimizdir. Bunun için her şeyimizdir, her şeyden de azizdir. 

MHP böyle bir anlayışın samimi temsilcisi, yürekli savunucusudur, can pahasına olsa bile ülkesinden ve ülkülerinden taviz vermeyecektir. Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir."

