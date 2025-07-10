CHP’li Zeybek’ten Tutdere’nin görevden alınmasına tepki: ‘Bu millet, kendi seçtiği evlatlarını kimseye yedirtmez’

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına sert tepki gösterdi.

Tutdere’nin halkın oylarıyla göreve geldiğini vurgulayan Zeybek, uygulamayı “adaletsizlik” ve “halk iradesine ihanet” olarak değerlendirdi.

Zeybek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Siz istediğiniz kadar görevden uzaklaştırın, YİĞİTLER MİLLETİN KALBİNDEDİR.

Adıyaman halkının büyük teveccühüyle seçilen Abdurrahman Tutdere'yi görevden almanın tek bir mantıklı açıklaması yok, olamaz.

Ev hapsinde bir başkanı görevden almak adalet değildir, bu halkı hiçe saymaktır. Bu kötü niyettir, bu halk iradesine ihanettir.

Adıyaman’ın belediye başkanı Abdurrahman Tutdere’dir. Nokta

Antalya’nın belediye başkanı Muhittin Böcek’tir. Nokta

Adana’nın belediye başkanı Zeydan Karalar’dır. Nokta

Bu millet, kendi seçtiği evlatlarını kimseye yedirtmez.”