CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 300 milyar dolar kaynakla ilgili planını anlattı
Kılıçdaroğlu, Eskişehir ve Burdur’da yurttaşlarla buluştu. Türkiye’de herkesin fakirleştiğini söyledi ve ekledi: “5 yıl içinde 300 milyar doları getireceğiz. Bunun sözünü aldık.”
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ABB başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Eskişehir mitinginde halka seslendi. Eskişehirli yurttaşlar Kılıçdaroğlu ve Yavaş’ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Kürsüye çıkan ilk isim, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen oldu. Büyükerşen, “Tarih bugünkü coşkunuzu yazacak” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise yurttaşları “Hak hukuk adalet” diyerek selamladı. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, “44 bin 648 genç Eskişehir’de ilk kez sandığa gidecek. Dersimize iyi çalışıyoruz değil mi? 44 bin 648 gence sesleniyorum. Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Dünya siyaset tarihi bunu yazacak. Mustafa Kemal’in ideallerine inanan herkesin demokrasiden, insan haklarından yana oy kullanmasını istiyorum” dedi. Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden satır başları şöyle:
BİRİNCİ TUR MESAJI
“Bakın demokrasiye
hepimizin ihtiyacı
var. Biz birinci turda
birinci seferde bitirmek
zorundayız. ‘Birleşe
birleşe kazanacağız’. Ve
Türkiye’de yeni bir tarih
yazacağız. Buna inanmanızı
isterim. Türkiye’nin geldiği noktaya
bakın. Bu ülkede soğan sorunu
var mıydı? Soğan lüks olmaya
başladı. Hepimiz fakirleştik. Sen
beşli çetelere bulurken para var,
vatandaşa gelince yok. Onlardan
o paraların tamamını
son kuruşuna kadar
alacağım ve millete
vereceğim. 300 milyar doları
5 yıl içinde getireceğiz. Bunun
sözünü aldık. Artık Mısır’daki
sağır sultan da bunu duymuştur.
Demokrasi etrafında hepimizin
kazanması lazım. Bu sıkıntılardan
hepimizin kurtulması lazım.”
Kılıçdaroğlu ayrıca “TOKİ lüks
konutlar yapmayacak, kıyak
geçmeyecek. Toplu konut yapacak
ve insanların hizmetine sunacak.
Asıl işlevine döndüreceğiz tıpkı
Kızılay gibi” dedi. Aile sigortası
hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu,
asgari ücret kadar yapılacak
ödemenin isteyen kadınlara altın
olarak da ödeneceğini söyledi.
CHP lideri ayrıca Türk vatandaşı
Özgecan Mutlu’nun İsrail polisi
tarafından gözaltına alınmasına çok
sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu,
“Vatandaşımızın hemen amasız
fakatsız serbest bırakmasını talep
ediyorum” dedi.
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