CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de 81 ilden gelen muhtarlarla buluştu

25 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretinde mobilyacı esnafı ile buluştu ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi’nin ortak gerçekleştirdiği Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra Türkiye’nin 81 ilinden gelen 1500’ü aşkın mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda konuştu.

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde dün gerçekleşen Türkiye Muhtarlar Buluşması’nda Türkiye’nin dört bir yanından gelen muhtarlara seslendi. Konuşmasında iktidarın politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, “İktidara geldiğimizde muhtarlar karakolun bekçisi, postanenin nöbetçisi olmayacak. Muhtarlar için kanun çıkaracağız ve tüm muhtarların bütçesi olacak” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca “Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Sözüm sözdür, güzel bir geleceği birlikte kuracağız” diyerek Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’yi aydınlığa kavuşturacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Bu ülkede huzurun, demokrasinin, gelişmenin, kalkınmanın olmasını istiyoruz. Tüm Türkiye’de huzur olsun istiyoruz. Temel muhtarlık kanunumuz yok, buna ihtiyacımız var. 105 maddeden oluşan bir taslak hazırladık. Muhtarların seçimde birleşik oy pusulası yok, demek ki muhtarlık kurumuna değer verilmiyor. Muhtarların bütçesi olması lazım. Muhtarın bütçesini ilk dillendirdiğimde parasını nereden bulacaksın dediler. Emlak vergisinin yüzde 1’i, yüzde 2’si muhtarlara tahsis edilse ayıp mı olur? Biz sadece muhtarlık kurumunu değil, belediyeleri de güçlendirmek istiyoruz? Otoparkları belediye yapıyor, peki motorlu taşıtlar vergisini niye belediyeler almıyor? Hem kaynak vermiyorsunuz, hem de sorunu çözmüyorsunuz diyorsunuz. Biz dersimizi iyi çalışıyoruz. Çünkü bu ülkeyi adaletle, bilgiyle yöneteceğiz. Yanlış yönetim kaynak israfıdır.”

İktidara geldiklerinde muhtarlara iadei itibar yapacaklarını da anımsatan Kılıçdaroğlu, “Muhtarlık bir kamu görevi olarak sayılmıyor. Belediye başkanı muhtarlarla ortak proje yapamazmış, yaparsa İçişleri Bakanlığı soruşturma açarmış. Yasanın değişmesi lazım. Türkiye’nin adaletle, ahlakla, bilgiyle, birikimle yönetilmesi lazım. Hiçbir devlet bir kişinin iki dudağı arasına teslim edilemez. Devletin organları vardır. Liyakat dediğimiz bir kavram vardır. İkinci yüzyılda Türkiye’nin barış içerisinde büyümesi, kalkınması lazım. Siyaset devletin rantını cebine indiren bir kurum değildir. Muhtar karakolun bekçisi, postanenin nöbetçisi olmamalı. Muhtar onuruyla, şerefiyle seçilmiştir görevinin başında olması gerekir” dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin tüm sorunlarını çözmeye talip olduklarını da söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı: “İktidara geldiğimizde ilk haftada çiftçilerin aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz. Ülkeyi bilgiyle, ahlakla, adaletle yöneteceğiz. Hiçbir vatandaşı diğerinden ayırmayacağız. Siyaset, vatandaşları arasında ayrımcılık yapmaz. Siyasi partiler devlet değildir. Etnik kimlik, inanç ya da yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacağız. Biz siyaseti sosyal kimlikler üzerinden yaparız. Muhtarlar bir sosyal kimliktir. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıp hangi kesimin ne sorunu varsa ona çözüm üretmek zorundayız. Türkiye’de çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Bir ekonomik buhran içerisindeyiz. Türk Lirası güneş görmüş kar gibi eriyor. Bu kış çok zor geçecek. Ama bu karakışı atlatacağız. Türkiye’yi huzura kavuşturacağız. Sözüm sözdür, güzel bir geleceği birlikte kuracağız.”

GENÇLERE ÇAĞRI



Kılıçdaroğlu İzmir ziyaretinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi’nin ortak gerçekleştirdiği Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi temel atma ve Karabağlar Belediyesi toplu açılış törenlerine katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığında vatandaşlar “Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu’ sloganları attı. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu’da “Gençler hiç meraklanmayın, Türkiye’nin kaderini sizler belirleyeceksiniz az kaldı az. Sandığa gideceksiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak ve 6 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine önemli bir belge bırakacak. 6 milyon 300 bin gencin iradesiyle harami saltanatı son bulacak ve çağdaş, demokratik Türkiye’yi yeniden inşa edeceksiniz size inanıyor ve güveniyorum. Güzel günler göreceğiz, güzel günler göreceğiz” dedi.

‘ESNAF BAKANLIĞI KURULMALI’

Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademisi’nde Mobilyacılar Odası yönetimi ve mobilyacı esnafıyla bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Birçok sorunla karşılaşıyorsunuz, sizin devlette muhatabınız yok. Bu yüzden Esnaf Bakanlığı kurulmalı, şikâyet ediyorsunuz, bu şikâyetler tüm bakanlıklar arasında paylaşılıyor, sonuca varılmıyor. Bir bakanlığınız olması lazım, bu yok, bunu yapacağız. Bunu yapınca esnafın sorunu kalmayacak. Üç harfli mağazalardan şikâyet ediyorsunuz, şikâyeti hangi bakanlığa yapıyorsunuz, muhatabınız yok, havaya yapıyorsunuz. Biz bunu alıyoruz ama biz parlamentodaki 600 milletvekili de bunu bilsin, bir şey yapsın istiyoruz. Bizim parlamentodaki varlık nedenimiz vatandaşın sorunlarını çözmek zaten. Biz sorunları çözeceğiz” açıklamasında bulundu.