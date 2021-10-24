CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Sözlü sınavları kaldıracağız"

24 Ekim 2021 Pazar, 13:01

CHP’nin resmi Twitter hesabından, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadi paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun "Gençlere sözümdür" diyerek iktidarlarından sözlü sınavı kaldıracaklarına dair ifadeleri yer aldı.

Paylaşıma, "Anadolu'da iki diplomalı garibanlar var. KPSS'yi kazanmış, geliyor sözlüde eleniyor! İktidarımızda sözlü sınav kalkacak. Kim KPSS'yi kazandıysa, gelip yerleşecek.” notu düşüldü.