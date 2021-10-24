CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Sözlü sınavları kaldıracağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençlere sözümdür" diyerek iktidarlarından sözlü sınavı kaldıracaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2021 Pazar, 13:01
CHP lideri Kılıçdaroğlu:
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CHP’nin resmi Twitter hesabından, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadi paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun "Gençlere sözümdür" diyerek iktidarlarından sözlü sınavı kaldıracaklarına dair ifadeleri yer aldı.

Paylaşıma, "Anadolu'da iki diplomalı garibanlar var. KPSS'yi kazanmış, geliyor sözlüde eleniyor! İktidarımızda sözlü sınav kalkacak. Kim KPSS'yi kazandıysa, gelip yerleşecek.” notu düşüldü.


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