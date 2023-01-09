CHP Lideri Kılıçdaroğlu ‘Roman Buluşması’ için İzmir’e geliyor

Yayınlanma: 09.01.2023 - 16:07

Güncelleme: 09.01.2023 - 16:07

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, 15 Ocak pazar günü Konak’ta düzenlenecek olan 'Roman Buluşması'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

Buluşma öncesi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Roman STK’ların başkan ve yöneticileriyle bir araya getirdi. Toplantıya Batur’un yanı sıra, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP İzmir İl Genel Sekreteri Ahmet Yıldız ve İzmir İl yöneticileri,Uluslararası Avrupa Roman Birliği Başkanı Orhan Galjus, Roman sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri, Konak Belediye Meclisi üyeleri ile muhtarlar katıldı.

BATUR: BU YANGINI SÖNDÜRMEK HEPİMİZİN GÖREVİ

Toplantıda Roman STK’ların temsilcilerine seslenen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP’nin Roman Eylem Planı’nın iki yıllık değerlendirmesinin Konak’ta 15 Ocak’ta düzenlenecek Roman Buluşması’nda masaya yatırılacağına dikkat çekti. Geçen aralık ayında Konak’ta Roman STK’ların geniş katılımıyla bir çalıştay düzenlediğini hatırlatan Batur, “Dernek başkanlarımızın büyük katkılarıyla çok güzel bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayımızın raporu tamamlandı. Elimizde bir yol haritamız var. Bu sorunlar hepimizin sorunları. Özellikle Konak’ta yaşayan tüm Roman kardeşlerimizin problemlerini bir anda halletmek mümkün değil. Ama bir yerden başlamak,bir yerden yangını söndürmeye gitmek hepimizin görevi. Sıkıntıları hepimiz biliyoruz; istihdam sorunları var, yerleşim problemi var, madde bağımlılığıproblemleri var. Bunların hepsinin çözümü de var. Çözümü yok diye kenara çekilirsek, kim çözecek? Bunu çözmeye namzet, ciddiyetle bu işe sarılan, bir genel başkan yardımcısını bu konuda görevlendiren ve Sayın Purçu gibi bir milletvekili olan bir parti var ve yönetime geliyor.Dernek başkanlarımız, meclis üyesi kardeşlerimiz, muhtarlarımız, hepsi problemlerin bir tarafından tutup çözmeye çalışıyor. Bundan sonraki sürecin daha iyi yürüyebilmesi ve iktidarda bu problemlerin nasıl çözüleceği noktasındaki çalışmaların ilerletilebilmesi için Konak’ta düzenlenecek Roman Buluşması çok önemli. Burada sizlere büyük görev düşüyor. Herkes özgürce fikrini aktarabilsin, problemlerin çözümü noktasındaki önerilerini Genel Başkanımıza, yöneticilerimize rahatlıkla söyleyebilsin diye bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz” dedi.

15 Ocak’ta düzenlenecek buluşmaya tüm Roman STK’ların destek vermesi gerektiğini vurgulayan Batur, sözlerine şöyle devam etti:

“Etkinliğimize tüm varlığımızla katılalım. Kırgınlık olur, dediğin olmaz küskünlük olur ama küskünlükleri, dargınlıkları, uyuşmazlıkları hepsini bir tarafa, bir kenara bırakalım ve hep beraber yürüyelim.Hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer hem ben Konak Belediye Başkanı Abdül Batur olmak üzere her zaman sizlerin emrindeyiz.Bundan sonraki süreci de hep birlikte yürütmek en güzeli. Birlikten kuvvet doğar.”

PURÇU: BAŞKENTİMİZ KONAK

Roman toplumunun sorunlarının çözülmesi adına tarihte ilk önemli adımların önce Konak’ta atıldığına işaret eden CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da, Roman toplumu temsilcilerine seslenerek, “Buraya kadar gelmemizde büyük payınızın olduğunu bilen bir kişi olarak lütfen kendinizi bir alkışlayın. Gece gündüz demeden, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, valilikle, kaymakamlıkla kendi mahallenizdeki sorunları çözmeye çalıştınız” diye konuştu.

İzmir’in Roman toplumuna yönelik çalışmalarda her zaman önde olduğunu belirterek,İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve CHP İzmir İl Örgütü’ne teşekkür eden Purçu, şöyle dedi:

“İzmir tarihe adını yazdırdı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Avrupa’daki çalışmalara da katıldı. Orada Roman dostları kazandı. Türkiye’de Roman Dostu Belediye unvanını kazandı. Bunlar çok önemli bizim için. Bir gün dahi bu çalışmaları bırakmadı. Türkiye’de ilk defa Tepecik’te bir Roman Kültür Merkezi açtı. Bu da tarihte ilktir. Bugün onun ev sahipliğinde buradayız. Bizi bir araya getirici, birleştirici etkinlikleri hep kabul ediyor. ‘Ne yapalım?’ diye düşünüyor. Dolayısıyla belediye, Roman politikasını gerçekten Abdül Başkan’la beraber Türkiye’ye örnek model olarak hep yürütüyor. Teşekkür ederim Başkanım. Sizlerle daha da ileriye gideceğimize dair çok ümitliyim. Konak, Türkiye’nin en yoğun Roman nüfusuna sahip, hatta Avrupa’nın da en yoğun Roman nüfusuna sahip ilçesi. Bizim başkentimiz aslında Konak. Çok da sorunumuz var ama ben açık ve net bir şekilde söyleyeyim; Konak Belediye Başkanım çok tecrübeli bir başkan. Bu sorunların üstesinden gelebilecek bir kişi. İlçemizde bu sorunları Başkanımızla el ele, tereyağından kıl çeker gibi çözeceğimize inanıyorum.”

15 Ocak’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de Romanlarla buluşacağını vurgulayan Purçu, “Muhalefet olarak son buluşmamız olacak. Bundan sonra Genel Başkanımız gelecek, sizlerle teker teker konuşacak. Sorunlarınızı rapor edeceğiz. İktidar olduğumuzda da yoksul mahallelerden başlamak üzere bir plan, proje dahilinde hızlı bir şekilde, eğitim ve barınmadan başlamak üzere çalışmalara başlayacağız. Burada size çok ihtiyacımız var” dedi.

YANGIR: YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ

Konak Belediye Meclisi Üyesi Ali Yangir ise “Bundan sonra umarım her zaman bir arada olur ve birbirimizin dertlerine derman oluruz. 15’inde Genel Başkanımız gelecek ve Roman Buluşması olacak. Roman Buluşması’nı Türkiye’de hiç olmamış gibi, en güzelini yapmak gayretindeyiz ama bu nasıl olur; birlik berberlikle olur. Birbirimize kırgınlıkları unutup, yolumuza devam etmeliyiz” diye konuştu.

YILDIZ: HERKESİN KATKI KOYACAĞINA İNANIYORUM

Konak Belediyesi’nin, CHP’nin Roman Eylem Planı kapsamında, Roman dernekleriyle birlikte düzenlediği Konak Roman Çalıştayı’nı hatırlatan CHP İzmir İl Genel Sekreteri Ahmet Yıldız da Konak Belediyesi’nin İzmir’de bir ilki gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Çalıştayın son derece verimli geçtiğini ifade eden Yıldız, CHP’nin Roman Eylem Planı’na dikkat çekerek, “Eğitim,istihdam, barınma, sağlık gibi temel haklar konusunda nasıl yol alabiliriz, Cumhuriyet Halk Partisi bunu nasıl gerçekleştirebilir adı altında çalışmalar yürütülüyordu. Özellikle 2019 yılından sonra, iktidara geldiğimiz 11 büyükşehirde Roman yurttaşlarımızın yaşadığı kentlerde bunu uygulamaya aldık.Bununla ilgili enbüyük refleksi ve en fazla icraatı gösteren belediyelerimizden bir tanesi Konak Belediyesi. Bu anlamda Belediye Başkanı’mıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konak’ta yapılacak toplantıda eylem planının ilerleme raporunun gözden geçirileceğini kaydeden Yıldız, “2023 vizyonunda iktidara geldiğimiz zaman neler yapabiliriz, yerelde yaptıklarımızı genele nasıl aktarabiliriz konusunda da bir buluşma olacak. Türkiye genelinde, ulusal bir buluşma olacak. Genel başkanımızın, genel başkan yardımcılarımızın, milletvekillerimizin önderliğinde bu işi sürdürüyoruz. MYK’da da bu konular gündeme alınacak” ifadelerini kullandı.

15 Ocak’ta toplantının 14.00-16.00 saatleri arasında,Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirileceğini belirten Yıldız,“Önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası belirleyeceğimizi hep beraber orda belirlemiş olacağız. Buluşma öncesi bu organizasyonu düzenleyen Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur’a, milletvekillerimize, bürokratlarımıza, kanaat önderlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. O gün güçlü bir katılım göstereceğinize, birlik beraberlik içerisinde Türkiye vizyonu, gelecek vizyonuyla ilgili herkesin katkı koyacağına sonuna kadar inanıyorum” dedi.