CHP lideri Kılıçdaroğlu şehit aileleriyle görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekât Bölgesinde şehit düşen askerlerin ailelerini telefonla arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonunda 19 Nisan günü şehit olan Üsteğmen Ömer Delibaş, 20 Nisan günü şehit olan Teğmen Kaan Kanlıkuyu ve 22 Nisan günü şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un ailelerini telefonla arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.
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